Henry Cavill schwärmt von seiner schwangere Freundin Natalie

Henry Cavill (40) spricht in höchsten Tönen über die Mutter seines zukünftigen Kindes. Seit 2021 sind der Schauspieler und die Managerin Natalie Viscuso ein Paar – in diesen Jahren hat das Paar wohl schon einige Date Nights miteinander verbracht, wie der "Man Of Steel"-Star zu Beginn des Interviews mit E! News scherzhaft verrät: "Eine Flasche Wein geht runter. Natürlich nicht jetzt – aber früher." Scheinbar gönnten sich die beiden hin und wieder ein paar Gläser, wenn der harte Arbeitsalltag geschafft war. Wie Henry erzählt, sei seine Liebste immer schwer beschäftigt. "Sie kam ein paar Mal zum Set, aber sie arbeitet immer so hart", meint Henry und fügt schwärmend hinzu: "Ich kenne niemanden, der so hart arbeitet wie sie."

Und auch Henry legt sich für seine Karriere regelmäßig ins Zeug – Natalie ist wohl ebenso stolz auf ihn, wie er auf sie. Auf Instagram widmete die Internet-Bekanntheit ihrem Partner ein paar rührende Worte: "Ich glaube nicht, dass ich jemals darüber hinwegkommen werde, meinen Mann auf der großen Leinwand zu sehen – ich bin unendlich stolz auf ihn", schrieb sie zu einer Bilderreihe von dem gemeinsamen Abend auf der Premiere-Tour des neuen Kinofilms "Argylle", in dem Henry die Hauptrolle verkörpert.

Vor wenigen Stunden bestätigten der Filmstar und die Beauty, dass sie in freudiger Erwartung ihres ersten Babys sind. Gegenüber Access Hollywood erklärte er bei der Premiere seines neuen Streifens "The Ministry of Ungentlemanly Warfare": "Natalie und ich sind sehr, sehr aufgeregt." Weitere Details verriet er jedoch bisher nicht. Dass Natalie schwanger sein könnte, wurde schon seit längerem im Netz spekuliert. Grund war ein Video auf TikTok, in dem bei ihr möglicherweise ein kleiner Babybauch zu erkennen war.

Instagram / nviscuso Natalie Viscuso, Juni 2023

Getty Images Henry Cavill und Natalie Viscuso bei der "Argylle"-Premiere in London

