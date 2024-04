Verdächtiger Clip: Henry Cavill wird wohl erstmals Vater!

Erwarten Henry Cavill (40) und seine Freundin Natalie Viscuso etwa ein Baby? Seit einigen Tagen kursiert ein sehr verdächtiges Video in den sozialen Netzwerken. Auf dem Paparazzi-Clip, der auf TikTok veröffentlicht wurde, kann man bei der Unternehmerin deutliche Ansätze eines Babybauchs erkennen. In den Kommentaren häufen sich die Gratulationen zur scheinbaren Schwangerschaft. "Herzlichen Glückwunsch zu eurem Baby! Henry Cavill wird zum ersten Mal Vater", schreibt ein Fan emotional. Ein weiterer Follower vermutet begeistert: "Das Baby wird das schönste Kind auf diesem Planeten!"

Seit April 2021 gehen Henry Cavill und Natalie Viscuso schon gemeinsam durchs Leben. Der The Witcher-Star und die Filmproduzentin gewähren nur selten Einblicke in ihre Beziehung. Nun zeigen sie sich scheinbar öfters in der Öffentlichkeit. Am selben Tag der Video-Aufnahme schlenderten sie Hand in Hand während eines gemeinsamen Dates durch New York. Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, präsentierten sie sich als modebewusstes Paar. Der britische Schauspieler kombinierte eine lässige, marineblaue Bomberjacke mit einer farblich passenden Boyfriendhose. Seine Liebste entschied sich hingegen für ein Outfit ganz in Schwarz. In einem figurbetonten, bodenlangen Kleid sah die Vizepräsidentin der TV- und Digitalstudios von Legendary Entertainment bezaubernd aus.

Bisher hat das Hollywoodpaar nicht offiziell bestätigt, dass sie ein Kind erwarten. Dafür präsentieren sie sich auf Social Media jedoch stets als stolze Hunde-Eltern. Erst im vergangenen Jahr mussten sie jedoch einen herben Schlag verdauen. Von ihrer französischen Bulldogge Meat musste das Paar leider Abschied nehmen. "Er lebte ein sehr langes Leben (14,5 Jahre) und seine letzten Jahre waren voller Abenteuer und Spaß. Trotzdem tat sein Tod weh. Es tat sehr weh", machte Henry damals in einem Instagram-Post deutlich.

ActionPress Henry Cavill und Natalie Viscuso

Getty Images Henry Cavill bei der Premiere von "Enola Holmes 2"

