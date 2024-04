"Make Love, Fake Love"-Xander ist eifersüchtig auf Rivalen

Gefühlswirrwarr bei Make Love, Fake Love. Xander zeigt sich in der aktuellen Folge eifersüchtig, nachdem Antonia Hemmer (24) mit weiteren Männern anbandelt. Kandidat Marcel übernachtet bei der Herzdame – Xander teilt den anderen Jungs im Haus mit, dass es ihm damit beschissen gehe. "Die stresst mich so hart", äußert er gegenüber seinen Mitbewohnern. Später verbringen die Teilnehmer des Experiments den Tag am Pool. Xander ist währenddessen offensichtlich beleidigt, bis Antonia das Gespräch mit ihm sucht.

"Kannst du dir nicht denken, dass ich abgefuckt bin?", fragt Xander, die Bauer sucht Frau-Bekanntheit. Die hat für das weitere Vorgehen einen Tipp für den Kandidaten: "Du musst dich halt auch mehr anstrengen", sagt sie. Laut der Protagonistin müsse sich Xander auf der emotionalen Ebene noch mehr öffnen. "Ich glaube, das macht ihm hier alles sehr zu schaffen und um irgendwo einen Selbstschutz aufzubauen, zieht er sich dann lieber zurück", meint Antonia. Trotz kurzer Eifersuchtskrise gibt es danach einen Kuss zur Versöhnung. Im Einzelinterview fragt die Beauty sich trotzdem: "Verliebe ich mich gerade und werde aber gleichzeitig verarscht?"

Tatsächlich hat Xander eigentlich seine Freundin Lisa – und die hat bei den Bildern einen triftigen Grund, eifersüchtig zu sein. Xander und Antonia kamen sich in der Sendung bereits sehr nahe, knutschten unter anderem unter der Dusche. "Das verbindet einen natürlich und man baut eine gewisse Connection zueinander auf", gestand Xander bereits im Promiflash-Interview. Auch Lisa hat im Interview erzählt, wie es ihr mit den ausgestrahlten Bildern ging. "Man überlegt natürlich sehr viel und zweifelt daran, ob man das dem Partner danach verzeihen kann und die Szenen, in denen man zusieht, wie er eine andere küsst, vergessen kann. Deshalb habe ich in dem Moment auch kurz überlegt, das Ganze abzubrechen", sagte sie offen.

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

RTL/ privat Make Love, Fake Love Xander und seine Freundin Lisa

