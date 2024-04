Nicole enttäuscht "Bauer sucht Frau International"-Andreas

Als einer der Kandidaten der neuen Bauer sucht Frau International-Staffel sucht Kakaofarmer Andreas aus Guatemala nach seiner Herzensdame. Im Vorfeld hat sich der 63-Jährige fünf Damen ausgesucht, die er bei kurzen Einzeldates näher kennenlernen möchte. Mit der 44-jährigen Nicole spricht er zuerst – und legt mit ihr einen eher holprigen Start hin. "Mein Eindruck ist, dass ich dich anders erlebe, als ich dich im Vorstellungsvideo erlebt habe. Ich frage mich: 'Wo ist der Andreas, der sehr klar und berührend bei mir ankam?'", konfrontiert sie Andreas. Nicole wirkt sichtlich enttäuscht von der Version, die der ehemalige Unternehmensberater von sich präsentiert: "Ich habe dich zurückhaltend und weich [wahrgenommen]. Ich erlebe dich hier sehr taff und nach vorne preschend."

Für Andreas scheinen sich diese Charakterzüge nicht unbedingt ausschließen zu müssen. Er versucht sich vor der 44-Jährigen zu erklären: "Ja, aber so bin ich auch. Ich bin auch jemand, der Dinge macht [...] und ich weiß auch, was ich will." Doch schlussendlich kommen die beiden nicht auf einen Nenner. Auch der Nordrhein-Westfale ist anscheinend von dem Kennenlernen mit Nicole ernüchtert: "Ja, es hat nicht gefunkt. So einfach ist das."

Dabei war Nicoles erster Eindruck von dem Kakaobauern noch relativ vielversprechend. "Als ich Andreas umarmt habe, war das ein sehr warmes und sehr schönes Gefühl", berichtete sie von der ersten Begegnung mit dem 63-Jährigen, nachdem die beiden eine herzliche und innige Umarmung ausgetauscht hatten.

Susanne, Nicole, Elke, Inka Bause, Andreas, Petra, Uta bei "Bauer sucht Frau International"

Andreas aus Guatemala, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

