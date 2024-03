Es geht los: "Bauer sucht Frau International" startet bald!

Bei Bauer sucht Frau International macht sich Inka Bause (55) die Mühe, Landwirten aus aller Welt zur großen Liebe zu verhelfen. Lange müssen die Fans nicht mehr auf eine neue Staffel der beliebten TV-Show warten. Der Starttermin steht und schon ganz bald dürfen sich die Fans auf neue Liebesabenteuer freuen. Ab dem 16. April suchen sechs Bauern und zwei Bäuerinnen aus verschiedenen Ländern nach ihrem passenden Gegenstück. Das berichtet RTL. Es werden acht Folgen ausgestrahlt, die dienstags zur Primetime zu sehen sind.

In der sechsten Staffel der Kuppelshow sucht unter anderem Andreas, der einen Kakaoanbau in Guatemala betreibt, nach seiner perfekten Partnerin. Die sollte "aktiv, intelligent und lebensfroh sein und vor allem ein großes Herz haben." Marisol baut in Kolumbien Bio-Kaffee an und wünscht sich einen "intelligenten, strukturierten und gefestigten Partner, der gerne auch mal impulsiv sein kann. Er sollte Spanisch sprechen oder aber gewillt sein, die Sprache zu lernen."

Eigentlich sollte auch Viehzüchter Isidor aus Bosnien und Herzegowina Teil der neuen Staffel sein – doch er war von der "Bauer sucht Frau"-Website und auch vom offiziellen Instagram-Account entfernt worden. Daraufhin bestätigte eine Sprecherin des Senders: "Aufgrund von falschen Angaben des Kandidaten in seiner Bewerbung haben wir ihn noch vor dem Hofwochen-Dreh aus der Produktion genommen." Um welche Falschinformationen es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.

Marisol, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin 2024

Isidor aus Bosnien-Herzegowina, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

