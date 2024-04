Prinz William soll noch diese Woche royale Rückkehr feiern

Prinz William (41) kehrt zurück. Nachdem Anfang des Jahres bekannt geworden war, dass König Charles III. (75) an Krebs erkrankt ist, meldete sich Prinzessin Kate (42) vor wenigen Wochen mit einer Videobotschaft, in der sie mitteilte, dass sie ebenfalls mit der Krankheit zu kämpfen hat. Seither zog sich ihre Familie erst einmal zurück. Wie The Sun nun berichtet, soll ihr Ehemann William aber noch diese Woche zu seinen royalen Pflichten zurückkehren! Wann auch Kate wieder Termine wahrnehmen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Womöglich feiert sie ihr Comeback im nächsten Monat auf einer der Gartenpartys des Buckingham Palace oder der Chelsea Flower Show.

William zog sich jedoch nicht vollständig aus der Öffentlichkeit zurück: Erst vor wenigen Tagen wurde er gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Prinz George (10) bei dem Fußballspiel Aston Villa F.C. gegen LOSC Lille in der VIP-Lounge gesichtet. Aufnahmen, die unter anderem OK! vorliegen, zeigen das Vater-Sohn-Gespann fröhlich beim Anfeuern des britischen Teams.

Charles hatte seine royalen Termine nach seiner Auszeit mit dem Ostergottesdienst am 31. März wieder aufgenommen. William und Kate waren nicht mit ihren Kindern anwesend gewesen. Die Familie hatte sich über die Feiertage stattdessen auf ihren Landsitz Anmer Hall in Norfolk zurückgezogen.

Getty Images Prinz William und Prinz George bei einem Kricketspiel 2023

Getty Images Königin Camilla und König Charles III. beim Ostergottesdienst 2024

