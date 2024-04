"Prominent getrennt"-Emily hatte Hochzeitspläne mit Ex Gina

Gina Beckmann und Emily Katarzyna sind aktuell bei Prominent getrennt zu sehen – und schon in der ersten Folge geriet das Ex-Paar heftig aneinander! Emily spricht jetzt offen mit Promiflash über ihr erstes Aufeinandertreffen in der Show – und enthüllt dabei das ein oder andere private Detail. "Ich habe dieser Frau einen Verlobungsring gekauft, weil ich sie mehr als alles andere auf dieser Welt geliebt habe", stellt die Berlinerin klar und betont dabei dennoch, dass sie froh darüber sei, "wir uns beide für getrennte Wege entschieden haben". "Da wir auch einfach zu verschiedene Vorstellungen einer Beziehung haben. Ich [...] bin dennoch dankbar für die schönen Zeiten unserer Beziehung", offenbart Emily ebenfalls.

Vor allem das Wiedersehen in der Show sei für Emily sehr emotional gewesen, wie sie im Promiflash-Interview außerdem betont: "Ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass ich emotional noch so an ihr hänge, bevor ich wieder auf sie getroffen bin. Da kamen dann sofort alle Gefühle wieder hoch, sowohl positiv als auch negativ." Dass sie und Emily aber direkt aneinandergerieten, hatte die dunkelhaarige Beauty nicht kommen sehen. "Dass wir streiten werden, war mir klar. Dass es aber direkt so eskaliert, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich denke einfach, dass vieles in unserer Beziehung oft unausgesprochen war und die Enttäuschung beider Seiten gegenüber dem anderen einfach hochgekocht ist", reflektiert sie.

Wie verliebt das Realitysternchen in Emily war, machen auch vergangene Interviews deutlich. "Unsere Beziehung ist anders als alle Beziehungen, die ich davor geführt habe", verriet Gina im Gespräch mit Promiflash und ergänzte zudem: "Ich weiß erst jetzt, was wirklich wahre, tiefe Liebe ist. Ich bin mir sicher, sie ist die Liebe meines Lebens." Im Juli vergangenen Jahres gab die einstige #CoupleChallenge-Kandidatin dann jedoch die Trennung bekannt.

RTL Emily, "Prominent getrennt"-Kandidatin

RTL Gina Beckmann und Emily Katarzyna bei "Prominent getrennt"

