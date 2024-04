Folge zwei: Sie muss "Kampf der Realitystars" verlassen!

Die zweite Stunde der Wahrheit hat geschlagen! In der vergangenen Woche startete die fünfte Staffel Kampf der Realitystars. Schon in der ersten Folge musste Noah Bibble als erster Teilnehmer den Heimweg antreten. Und auch in der heutigen Folge wurde wieder ein Kandidat rausgewählt. Auf wen fiel die Wahl von Jenny Elvers (51) und Aleksandar Petrovic (33)? Die beiden Neuankömmlinge erklärten, dass sie überlegt hatten, welcher Kandidat den Rausschmiss "am ehesten verkraften" und die Show mit einem Lächeln verlassen würde – und entschieden sich für Valencia Vintage (34)! Der Influencerin war aber gar nicht nach Lachen zumute! "Wie bitte? Euer Ernst?", reagierte sie fassungslos und fügte hinzu: "Hier sind ganz klar Leute dabei, die gar keine Realitystars sind."

Ihre letzten Worte an die restlichen Kandidaten hielt Valencia kurz: "Ich wünsche euch viel Spaß in eurer Sendung. Ohne mich, das wird dann wahrscheinlich sehr langweilig." Einen weiteren Kommentar zur Entscheidung konnte sie sich dann aber doch nicht verkneifen. Nachdem sie der Gruppe den Rücken zugekehrt hatte, hörte man sie noch wettern: "Die haben sie doch nicht mehr alle." Besonders ärgerlich für Valencia war, dass sie nicht die Möglichkeit hatte, sich vor einem Rauswurf zu sichern. Das wurde am sogenannten "Un-Glücksrad" entschieden. Maurice Dziwak dagegen hatte Glück und konnte sich saven. Und auch Tanja Tischewitsch (34) und Ben Tewaag (47) konnten sich zuvor in den Spielen ihren Platz in der Sendung sichern und standen somit nicht zur Auswahl.

Bereits in der ersten Folge sorgte Valencia für Aufsehen, als sie erklärte, sich nicht ungeschminkt zeigen zu wollen. Als es Zeit war ins Bett zu gehen, zog sich der Realitystar eine eng anliegende, hautfarbene Maske auf, die bis auf die Augen und ihren Mund das komplette Gesicht verdeckte. Und sie setzte noch eins drauf! Um wirklich nichts von ihrem Gesicht zu zeigen, zog sie sich eine übergroße Sonnenbrille und eine blonde Perücke auf. "Du siehst aus wie ein Gespenst", kommentierte Teilnehmerin Theresia Fischer Valencias Aussehen. Und auch Fans hielten ihr Verhalten für skurril. "Ich will mich jetzt ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die Maske ist verstörender als jedes Gesicht", schrieb ein Nutzer auf X.

RTL II Valencia Vintage bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Valencia Vintage, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

