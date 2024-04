Kurz nach Ehe-Drama: Katharina Eisenblut ist wieder verliebt

Das ging aber schnell! Anfang März gab Katharina Eisenblut (29) bekannt, dass sie sich von ihrem Noch-Ehemann Niko Kronenbitter trennte. Die einstige DSDS-Kandidatin erklärte, dass sie mit der Situation zu kämpfen habe. Nun scheint die Mutter eines Sohnes eine Schulter zum Anlehnen gefunden zu haben – denn sie ist wieder frisch verliebt! In ihrer Instagram-Story teilt die Influencerin einen Clip, der nicht deutlicher hätte sein können: Mal ist sie im Auto neben ihrem Freund zu sehen, mal liebkost sie die Hand ihres Partners und schaut ihn total verliebt und verträumt an.

Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, möchte die 29-Jährige noch für sich behalten. Für einige ihrer Fans kommt das Liebes-Outing überraschend. Denn noch vor wenigen Wochen schilderte Katharina, dass sie sich so schnell nicht noch einmal verlieben wolle. "Ich war noch nie wirklich alleine und bin immer von Beziehung zu Beziehung [gegangen], doch diesmal wird es nicht so sein. Ich will lernen, wie es ist, sich mit dem Schmerz auseinanderzusetzen und ohne Beziehung zu leben", erklärte sie ihrer Community auf Social Media.

Zunächst schienen Katharina und ihr Ex Niko ihr Eheglück und Familienleben zu genießen. Doch vor rund sechs Wochen erklärte sie, freiwillig gegangen zu sein. Der wahre Trennungsgrund ist bisher nicht bekannt, doch Niko sieht sich mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. "Im Raum steht der Verdacht eines Körperverletzungsdelikts. Vorausgegangen war ein Streit zwischen Eheleuten [...]", hieß es laut Bild in einem Polizei-Statement.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Neuen

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Mann Niko Kronenbitter im Dezember 2022

