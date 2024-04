Mobbing? Herzogin Meghans Ex-Mitarbeiterin bricht Schweigen!

Rund drei Jahre nach den heftigen Mobbingvorwürfen gegen Herzogin Meghan (42) meldet sich nun eine Ex-Mitarbeiterin, die angeblich betroffen war, zu Wort. "Ich sollte nur sechs Monate bleiben, aber ich blieb 18. Wir konnten keinen Ersatz für mich finden und als wir einen fanden, nahmen wir ihn mit auf eine Tour nach Afrika mit Prinz Harry (39) und Meghan, um ihm alles zu zeigen", erklärt Samantha Cohen in einem Interview gegenüber The Herald Sun. Die Angestellte führt fort, dass die neuen Mitarbeiter jedoch innerhalb kürzester Zeit wieder kündigten: Die Schwägerin von Prinz William (41) soll nämlich für ein "feindliches Arbeitsumfeld" verantwortlich gewesen sein.

Samantha war für mehr als 15 Jahre als Pressesprecherin von Queen Elizabeth II. (✝96) tätig. Später wurde sie zur Assistentin der Herzogin von Sussex. In dem Interview bestätigt die ehemalige Mitarbeiterin außerdem, dass sie eine der zehn Angestellten gewesen sein soll, die an den Ermittlungen des Buckingham-Palasts beteiligt waren. Das Königshaus nahm die Mobbing-Anschuldigungen nämlich sehr ernst: Laut The Sunday Times soll es sogar ein externes Unternehmen damit beauftragt haben, der Angelegenheit auf den Grund zu gehen.

Hintergrund des Ganzen stellen Vorwürfe dar, die mehrere ehemalige Mitarbeiter des Palastpersonals gegen Meghan erhoben haben. Vor rund drei Jahren beschuldigten diese die 42-Jährige des Mobbings und es kursierten einige heftige Gerüchte über Harrys Ehefrau. Nachdem Untersuchungen eingeleitet worden waren, die zugunsten der Herzogin ausfielen, wichen die Mitarbeiter jedoch nicht von der Klage ab. Meghan dementierte die Vorwürfe hingegen vehement und soll laut The Times beteuert haben, dass sie selbst "Mobbing erfahren habe".

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2023

Getty Images Herzogin Meghan, März 2024

