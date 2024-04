RTL äußert sich jetzt zu Kim Virginias Ohrfeigen-Eklat!

In der aktuellen Folge von Prominent getrennt geht es mal wieder zur Sache – doch dieses Mal eskaliert eine Situation. Während eines Gruppenspiels schaukelte sich ein Gespräch so hoch, dass Kim Virginia Hartung (28) von Max Bornmann beruhigt werden musste. Doch das passte der Influencerin gar nicht und sie wurde handgreiflich. Der TV-Sender RTL zog daraufhin seine Konsequenzen und erklärt jetzt gegenüber Promiflash: "Körperliche Gewalt hat bei 'Prominent getrennt' keinen Platz. Dementsprechend musste Kim Virginia nach einem Zwischenfall die Villa verlassen."

Doch wie konnte es nur so weit kommen? Während eines Spiels kam es zwischen Kim und ein paar Kandidaten zu heftigen Diskussionen. Viele zeigten sich daraufhin ziemlich genervt von Mike Heiters (31) Ex-Flirt. Max wollte nur beschwichtigen und fing sich daraufhin eine ein. "Hey, pack mich nicht an, sonst wird das eine ganz andere Nummer", tönte Kim heftig und zeigte kein Erbarmen mit dem ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidaten. Nach dem Vorfall wollte sich die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin nicht bei dem Fitnessliebhaber entschuldigen.

Damit ist für Kim und ihrem Ex Emanuell Weißenberger (31) nach nur drei Folgen wieder alles aus und vorbei. Krawall-Potenzial ist aber auch nach deren Ausscheiden garantiert – denn bereits in den vergangenen Folgen machte Nico Legat (26) ganz deutlich, dass auch er polarisieren wird. In Folge zwei hatte sich der Sohn von Thorsten Legat (55) hemmungslos betrunken, was nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei seinem Vater für Fremdscham gesorgt hat.

Anzeige Anzeige

RTL Kim Virginia Hartung und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr es fair, dass sie gehen musste? Ja, auf jeden Fall! Gewalt geht gar nicht. Na ja, so schlimm fand ich die Situation nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de