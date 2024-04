Weitere Vorwürfe: Ging Kim Virginia auch auf Emanuell los?

Jetzt packt auch Emanuell Weißenberger (31) aus! In der neuen Folge von Prominent getrennt kam es zum Eklat: Kim Virginia Hartung (28) wurde gegenüber ihrem Mitstreiter Max Bornmann handgreiflich. Doch anscheinend war das nicht alles: Wie der Ex-Die Bachelorette-Kandidat nun behauptet, sollen entscheidende Stellen herausgeschnitten worden sein. "Warum wurde hier so viel nicht gezeigt? Wie zum Beispiel der Glaswurf von ihr, wo ich geblutet habe und eine Wunde davon getragen habe? Sie dann noch mit dem Dschungel zu belohnen, ist bodenlos", wettert Emanuell unter einem Instagram-Beitrag der Show.

Nach dem Ohrfeigen-Eklat musste Kim die Show direkt verlassen – zusammen mit ihrem Ex-Partner Emanuell. Doch wie kam es zu der brenzligen Situation? Bei dem Gruppenspiel "Brettà-Porter" kam es zwischen Kim und den anderen Kandidaten zu heftigen Diskussionen. Max wollte die Situation entschärfen und fasste sie an – das passte ihr jedoch gar nicht. "Hey, pack mich nicht an, sonst wird das eine ganz andere Nummer", drohte sie ihm und verpasste ihm daraufhin eine Ohrfeige. Einsicht zeigte die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin nicht und wollte sich auch nicht bei ihrem Kontrahenten entschuldigen.

Daraufhin musste sie nach nur drei Folgen die Show verlassen – und mit ihr auch Emanuell. Gegenüber Promiflash bezog der Sender Stellung und erklärte: "Körperliche Gewalt hat bei 'Prominent getrennt' keinen Platz. Dementsprechend musste Kim Virginia nach einem Zwischenfall die Villa verlassen."

RTL Kim Virginia Hartung und Emanuell Weißenberger bei "Prominent getrennt"

RTL Kim Virginia Hartung und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

