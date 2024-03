"Schönes Gefühl": Jess Glynne ist total glücklich mit Alex

Schon seit mehreren Monaten gehen Jess Glynne (34) und Alex Scott (39) gemeinsam durchs Leben. Seitdem werden die Sängerin und die Sportjournalistin auch immer wieder turtelnd miteinander erwischt. Nun spricht die "Take Me Home"-Interpretin über ihr Liebesleben. "Es ist ein schönes Gefühl, eine Beziehung zu haben, die sich wirklich gut anfühlt", äußert sie sich im Podcast "Happy Place". Normalerweise wahre Jess stets eine gewisse Distanz zum Thema Liebe, da es für sie ein "unheimliches Thema" sei. Dieses Mal sei es jedoch anders.

Eine Beziehung in der Öffentlichkeit zu führen, falle der Musikerin aber nach wie vor schwer. "Es ist etwas, an das ich mich noch immer gewöhnen muss. Ich liebe es, mein Leben irgendwie für mich zu behalten. Das ist so wichtig", erklärt Jess. Ihre Partnerin sehe das ganz genauso wie sie. "Was wir haben, das gehört nur uns", stellt die 34-Jährige klar.

Im November 2023 machte die Romanze der beiden erstmals Schlagzeilen. Damals kursierten Fotos im Netz, die Alex und Jess bei einem Bummel durch die Londoner Innenstadt zeigen. Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorlagen, liegt sich das Paar zudem in den Armen und küsst sich sogar innig.

Anzeige

Getty Images Jess Glynne, Sängerin

Anzeige

Getty Images Alex Scott, 2022

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de