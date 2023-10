Will Smith betont: Er wird Jada "für immer unterstützen"

Die beiden bleiben auch trotz des Auf und Abs immer verbunden! Ende der 1990er-Jahre hatte Will Smith (55) seine Frau Jada Pinkett-Smith (52) geheiratet. Vor Kurzem verkündete die Schauspielerin dann überraschend, dass die beiden eigentlich schon seit sieben Jahren getrennt leben. Trotz des Chaos um ihren Beziehungsstand stellt der "I am Legend"-Darsteller deutlich klar: Will wird Jada für immer unterstützen!

Vor wenigen Tagen stellte die Produzentin ihr neues Buch "Worthy" bei einer Lesung vor. Im Publikum saß auch ihr Noch-Ehemann! "Kann man für jemanden da sein und ihn für den Rest deines Lebens lieben, auch wenn man nicht mit ihm übereinstimmt? Ich werde für sie da sein und sie für den Rest meines Lebens unterstützen", offenbarte Will stolz dem Publikum, wie Guardian berichtet.

Schon kurz nachdem Jada ihr Buch veröffentlicht hatte, drückte Will in einem offenen Brief seine Liebe und Unterstützung für seine langjährige Partnerin aus. "Wenn ich dieses Buch vor 30 Jahren gelesen hätte, hätte ich dich definitiv häufiger umarmt. Ich werde damit jetzt anfangen. Ich liebe dich unendlich", schrieb der 55-Jährige in der Nachricht, die The New York Times vorlag.

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith bei den Oscars 2022

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith, Schauspieler

Instagram / willsmith Will Smith, Schauspieler

