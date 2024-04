Diese GNTM-Kandidatin sichert sich den Unterwäsche-Job!

In dieser Woche geht es bei Germany's Next Topmodel wieder um alles oder nichts: Die Nachwuchsmodel haben die Chance, das Werbegesicht von der italienischen Unterwäschemarke Intimissimi zu werden. Dem Kunden fällt es dabei offenbar nicht schwer, eine Entscheidung zu fällen: Kandidatin Grace überzeugt bei dem Casting am meisten und entscheidet den begehrten Job damit für sich. "Du hast uns viele Gesichtsausdrücke gezeigt, das hat uns sehr gefallen. Der Job ist ganz besonders, weil es die größte Kampagne des Jahres ist", begründet der Kunde seine Entscheidung. Die Beauty kann ihr Glück dabei kaum fassen: "Ich kann es gar nicht beschreiben, mir fehlen die Worte."

Bereits vor dem Casting machte Grace deutlich, wie sehr sie für die Kampagne pocht. "Es ist einfach ein Traum für mich, so einen großen Job zu bekommen", erklärt die Brünette im Einzelinterview. Allerdings habe sie das Probe-Shooting auch etwas Überwindung gekostet. "Mit arabischem Hintergrund ist es nicht leicht, in Unterwäsche zu sein", gibt die Kandidatin zu und fährt fort: "Aber ich habe es gemacht, weil ich bin Model und ich schäme mich nicht."

In der vergangenen Woche vergab Gastjuror Kilian Kerner in Heidi Klums (50) Castingshow den krassesten Job seiner Karriere. Anlässlich seines 20-jährigen Modejubiläums plant der Designer eine riesige Kampagne mit Foto- und Videoshooting. Letztendlich setzten Jermaine und Lea das Fotoshooting am besten um, weswegen sich Kilian am Ende für die beiden entschied.

