Bestätigt "Prominent getrennt"-Luisa hier Kims Glaswurf?

Luisa Früh bezieht Stellung zu den Vorwürfen. Emanuell Weißenberger (31), der mit Kim Virginia Hartung (28) bei Prominent getrennt zu sehen war, hatte behauptet, von seiner Ex verletzt worden zu sein. Laut ihm habe seine einstige Partnerin mit einem Glas nach ihm geworfen, was bisher nicht offiziell bestätigt wurde. Doch jetzt meldet sich Luisa in ihrer Instagram-Story zu Wort und erklärt: "Ich würde mir an eurer Stelle auch mal durchlesen, was Emanuell dazu sagt/schreibt, weil auch vor der Situation mit Kim und Max noch schlimme Sachen vorgefallen sind", teasert die Influencerin an.

Luisa deutet damit an, dass es vor der skandalösen Ohrfeige bereits zu Handgreiflichkeiten seitens Kim gekommen sei. "Es ist vor dem Streit auf jeden Fall noch was passiert, wo ich verstehen kann, dass Emanuell einfach auch ausgerastet ist beziehungsweise geschockt war", erklärte sie. Die Situation habe sich "hochgeschaukelt" und Kim sei aus Luisas Sicht zu dem Zeitpunkt "außer Rand und Band" gewesen. "Es war einfach schlimm", betont die Reality-TV-Bekanntheit.

Doch was war überhaupt vorgefallen? Kim und Emanuell mussten in der dritten Folge "Prominent getrennt" die Heimreise antreten, da die Mannheimerin Max Bornmann eine geknallt hatte. Luisas Ex habe Kim beruhigen wollen, doch diese war damit nicht einverstanden und gab ihm eine Ohrfeige. Nach der Ausstrahlung behauptete Emanuell, dass noch mehr passiert sei. "Warum wurde hier so viel nicht gezeigt? Wie zum Beispiel der Glaswurf von ihr, wo ich geblutet habe und eine Wunde davon getragen habe? Sie dann noch mit dem Dschungel zu belohnen, ist bodenlos", schrieb er unter einen Instagram-Beitrag der Sendung.

