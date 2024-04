Der Football-Spieler AJ Simon stirbt im Alter von 25 Jahren

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt: Der Football-Spieler AJ Simon ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Das gibt nun seine Universität auf X bekannt. "Das UAlbany-Footballteam war zutiefst traurig, heute Morgen vom Tod des ehemaligen Studenten Amitral 'AJ' Simon zu erfahren", heißt es in der Erklärung. Außerdem geht aus dem Statement hervor: "AJ war ein ungeheurer junger Mann und ein noch besserer Teamkollege während seiner gesamten Zeit bei UAlbany. Er war ein Vorbild sowohl auf als auch abseits des Feldes, das in den vergangenen zwei Jahren eine tragende Säule dieses Programms war." Die Todesursache ist bislang noch nicht bekannt. AJ hinterlässt seine trauernden Eltern Amitral und Felma Simon sowie seine Schwestern Dominque und Doranella.

Auf seinem Instagram-Acccount trauern die Fans um den verstorbenen Sportler. "Ruhe in Frieden. Ich sende Liebe und Gebete an deine Familie", "Ich liebe dich, Bruder. Du wachst jetzt über uns" oder "Ich werde dich für immer lieben, AJ", sind nur einige der zahlreichen Kommentare. Auch der aktuelle Football-Coach AJs ehemaliger Universität, Greg Gattuso, äußerte sich bereits auf X zu seinem Tod: "Meine Gebete gelten der Familie Simon. Ich liebe dich, AJ. Die Nummer acht wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."

AJ stammte gebürtig aus Tobyhanna, Pennsylvania. Football war seine große Leidenschaft: Nachdem er zwei Jahre lang Student an der Bloomsburg University war, ging es für ihn an die University at Albany. Er spielte die vergangenen zwei Jahren für das Team der Universität: für die Albany Great Danes. Nach einer herausragenden Saison hoffte AJ nun, für den kommenden NFL-Draft ausgewählt zu werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / ajsimon.8 AJ Simon im April 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / ajsimon.8 AJ Simon

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de