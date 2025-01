Königin Mathilde trägt Pailletten-Outfit ihrer Cousine

Königin Mathilde (51) zieht überall, wo sie hingeht, die Aufmerksamkeit auf sich – so auch in der vergangenen Woche. Am Donnerstag begleitete sie ihren Ehemann, König Philippe (64), zu einem Empfang für die Leiter diplomatischer Missionen und ihre Partner in Belgien. Dabei wählte die Monarchin eine Kombination aus einem weißen Oberteil mit hoher Kragenlinie und Dreiviertelärmeln sowie einem Midi-Rock mit silbernen Pailletten. Das Interessante daran? Die Monarchin hat diesen Look recycelt. Denn genau dieses Ensemble hatte ihre Cousine, Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg, bereits einen Monat zuvor bei der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Ardennenoffensive getragen. Beide Ladys schienen sich in dem Outfit sehr wohlgefühlt zu haben.

Maria Teresa wählte bei ihrem Auftritt Stiefeletten, wie ein Instagram-Foto zeigte. Mathilde verlieh ihrer glitzernden Garderobe hingegen eine persönliche Note. Sie setzte auf transparente Strumpfhosen, spitze Stilettos und Perlenohrringe. Glitzer scheint genau Mathildes Geschmack zu treffen – sie setzte schon öfter auf Pailletten. Im vergangenen Dezember strahlte sie beispielsweise bei einem Gala-Dinner im Schloss Laeken in einer langen blauen Robe. Das Kleid an sich war sehr schlicht gehalten. Doch die belgische Regentin warf sich einen passenden Umhang mit Pailletten über die Schultern – Krönchen und Diamanten an den Ohren und am Handgelenk machten ihren schicken Look komplett.

Mathilde und ihre Familie sind nicht nur bekannt dafür, gut gekleidet zu sein, sondern auch für ihre Skandalfreiheit. Bereits seit dem 4. Dezember 1999 sind sie und ihr Mann Philippe glücklich verheiratet. So gilt der Regent als bodenständig und eher zurückhaltend, während seine Liebste mit ihrem Pflichtbewusstsein und ihrer Souveränität begeistert. Das Königspaar erfreut sich beim Volk großer Beliebtheit – besonders, da sie sich sehr für ihr Land einsetzen. Ihre vier gemeinsamen Kinder, Prinzessin Elisabeth (23), Prinz Gabriel, Prinz Emmanuel und Prinzessin Eléonore, gelten ebenfalls als bescheiden.

Getty Images Königin Mathilde im Dezember 2024

Getty Images Königin Mathilde und König Philippe mit ihren Kindern Gabriel, Eléonore, Elisabeth und Emmanuel

