Notlandung: Schreckmoment auf Königin Mathildes Reise

Ein beunruhigender Start für Königin Mathilde (52): Während ihres Fluges nach Costa Rica musste das Flugzeug der belgischen Monarchin eine Notlandung hinlegen. Ursache war ein Riss in der Windschutzscheibe des Flugzeugs. Der Vorfall ereignete sich zwar während des Flugs, blieb jedoch von den Passagieren unbemerkt. Das Flugzeug musste 15 Minuten früher als geplant landen. An Bord herrschte laut dem mitreisenden Royal-Experten Wim Dehandschutter allerdings keine Aufregung: "Als Passagiere haben wir nichts bemerkt und weder während des Fluges noch bei der Landung eine Benachrichtigung erhalten", schrieb er auf X. Die Maschine landete sicher am Zielflughafen. "Es gab Turbulenzen – wie bei vielen Flügen – und die Landung war ziemlich hart, aber nichts schien alarmierend zu sein." Er sei daher "etwas überrascht" gewesen, in den lokalen Medien Berichte über eine "Notlandung" zu lesen.

Die Königin ließ sich von den Geschehnissen nicht beirren: Während ihrer dreitägigen Reise besuchte Mathilde unter anderem UNICEF-Projekte und traf politische Vertreter des Landes. Gleich an ihrem ersten Tag traf sie den Präsidenten Costa Ricas, Rodrigo Chaves, und dessen Ehefrau Signe Zeikate. Darüber hinaus besuchte sie ein UNICEF-Projekt, das sich für Kinder aus Wanderarbeiterfamilien einsetzt, sowie eine Kaffeeplantage, die Arbeitsplätze für benachteiligte Gemeinschaften schafft. Am zweiten Tag machte sie Halt in einem öffentlichen Kinderbetreuungszentrum. Dort wurde sie mit Costa-Rica-Flaggen und UNICEF-Bannern von begeisterten Kindern empfangen. Die Tour der Monarchin soll vor allem Projekte hervorheben, die sich mit Migration und chronischen Kindererkrankungen wie Fettleibigkeit befassen, ein großes Problem in der Region.

Mathilde, die seit 1999 mit König Philippe (64) eine skandalfreie Ehe führt, hat sich international einen Namen als Verfechterin sozialer Gerechtigkeit gemacht. Sie engagiert sich besonders für Kinderrechte, Bildung und die Förderung von Frauen. Neben ihrer royalen Rolle ist sie Mutter von vier Kindern, deren Erziehung sie trotz ihrer vielen Verpflichtungen als Herzensangelegenheit bezeichnet. Vor allem bei Auslandsbesuchen legt die Königin großen Wert darauf, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und deren Lebenswirklichkeiten zu verstehen. Mathildes Aktionen zeigen einmal mehr, dass sie weit mehr als nur eine royale Repräsentantin ist.

Getty Images Königin Mathilde und ihr Mann König Philippe im Januar 2025

Getty Images Königin Mathilde und König Philippe mit ihren vier Kindern, 2020

