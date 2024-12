König Philippe und Mathilde feiern 25 skandalfreie Ehejahre

Am 4. Dezember 1999 hatten sich König Philippe (64) und Königin Mathilde (51) von Belgien ewige Liebe und Treue geschworen. Heute feiert das royale Ehepaar seinen mittlerweile 25. Hochzeitstag. Neben der langanhaltenden Liebe können die zwei mit noch etwas beeindrucken: Einer vollkommen skandalfreien gemeinsame Zeit. Während der belgische König als zurückhaltender und bodenständiger Monarch bekannt ist, bringt Mathilde als strahlender Mittelpunkt der königlichen Familie Glanz in den Palast von Brüssel und die Residenz Schloss Laeken.

Das Paar genießt in Belgien hohe Anerkennung, nicht zuletzt wegen ihrer skandalfreien Ehe und ihrem Engagement für das Land. Mathilde, geborene Gräfin d'Udekem d'Acoz, ist Schirmherrin zahlreicher Organisationen und Projekte und begeistert regelmäßig mit ihrer charmanten Art. Die studierte Psychologin bewältigt ihren vollen Terminkalender mit Leichtigkeit und wurde sogar mit dem Bambi in der Kategorie Charity ausgezeichnet. "Ihr liegt das Wohl aller Menschen am Herzen, und dieser Berufung widmet sie ihr Leben", erklärte die Jury 2019. Trotz ihrer eleganten Erscheinung bleibt sie stets nahbar und ist eine echte Stütze für Philippe. Er ist passionierter Langstreckenläufer und Umweltschützer, studierte nach seiner militärischen Ausbildung an renommierten Universitäten wie Oxford und Stanford.

Kennen und lieben gelernt haben sich Philippe und Mathilde angeblich auf dem Tennisplatz – bei ihrer ersten Begegnung habe es wohl direkt gefunkt. Nachdem das Paar im November 1999 den Bund der Ehe geschlossen hatte, bekam es im Laufe der Jahre vier gemeinsame Kinder. Prinzessin Elisabeth Thérèse Marie Hélène (23) wurde im Oktober 2001 geboren und ist der älteste Nachwuchs. Als Herzogin von Brabant tritt sie bereits in die Fußstapfen ihrer Eltern – eines Tages wird die erste Königin der Belgier das Erbe ihrer Eltern fortführen.

Getty Images Königin Mathilde und König Philippe von Belgien, April 2013

Getty Images Die Königsfamilie von Belgien, Dezember 2019

