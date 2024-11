Nächstes Sorgenkind: Königin Camilla muss Termine absagen

Königin Camilla (77) muss sich ausruhen. Wie der Buckingham Palace nun in einem Statement gegenüber BBC bekannt gibt, ist die Gattin von König Charles III. (75) krank. Sie leidet an einer Brustinfektion. "Ihre Majestät, die Königin, leidet derzeit an einer Brustinfektion, für die ihre Ärzte eine kurze Zeit der Ruhe empfohlen haben", erklärt ein Sprecher und gibt somit auch gleichzeitig Entwarnung – Camilla ist also nicht ernsthaft erkrankt, sondern muss sich nur etwas auskurieren. Das bedeutet aber, dass die Königsgemahlin aktuell nicht arbeiten kann. "Mit großem Bedauern muss Ihre Majestät daher ihre Termine für diese Woche absagen, aber sie hofft sehr, dass sie sich rechtzeitig erholt, um an den Gedenkveranstaltungen an diesem Wochenende wie gewohnt teilnehmen zu können", verkündet der Mitarbeiter weiter.

Die Eröffnung der diesjährigen Veranstaltung "Field of Remembrance" in der Westminster Abbey wird Camilla somit am Donnerstag verpassen. Für sie soll die Herzogin von Gloucester einspringen. Camilla soll sich unterdessen in ihrem Zuhause ihrer Genesung widmen. Hinter ihr liegen anstrengende Wochen. Zusammen mit Charles reiste sie Ende Oktober für mehrere Tage durch Australien und Samoa, wo sie zusammen allerhand Termine wahrnahmen. Es ist unklar, ob sich Camilla ihre Brustinfektion während ihres Trips einfing – auszuschließen ist es aber wohl nicht.

Während Camilla sich glücklicherweise nur von einem Infekt erholen muss, traf es ihren Mann gesundheitlich schwerer. Im Februar wurde bekannt, dass der britische Regent an Krebs erkrankt ist. Bis heute ist unklar, an welcher Form er leidet – doch Charles wird seit Monaten täglich behandelt. Auch während seiner Auslandsreise begleitete ihn ein Ärzteteam, welches sich um sein Wohlbefinden kümmerte. Die Mediziner waren es auch, die ihm von weiteren Reisen in naher Zukunft abrieten. Auch seine Frau soll besorgt darüber sein, dass der 75-Jährige es mit der Arbeit übertreibt. "Sie möchte einfach, dass [Charles] es langsamer angehen lässt und seine Gesundheit in den Vordergrund stellt", berichtete ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber OK!.

Getty Images Königin Camilla und König Charles, Oktober 2024

Instagram / theroyalfamily König Charles III. und Königin Camilla posieren 2024 am Strand von Samoa

