Nicht nur Discofox! Das sind die neuen "Let's Dance"-Tänze

Der Discofox-Marathon kehrt zurück! Neben dem beliebten Special werden die Promi-Profi-Duos bei Let's Dance diese Woche aber auch wieder großartige Performances aufs Parkett legen. Auf was dürfen sich die Zuschauer da freuen? Gleich zwei Rumbas werden am Freitag in der Sendung aufgeführt, wie RTL nun bekanntgibt! Während Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (36) zu "Can't Take My Eyes Off You" von Frankie Vallie die Tanzfläche unsicher machen werden, wirbeln Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (36) zu "Ain't No Sunshine" von Bill Withers herum. Gabriel Kelly und Malika Dzumaev (33) wagen sich dagegen zu "Further Up (Na, Na, Na, Na, Na)" von Static & Ben El und Pitbull (43) an eine rassige Samba.

Die Fans der beliebten Tanzshow dürfen sich aber auch auf den ein oder anderen rührenden Moment freuen. In dieser Woche gibt es ebenfalls gleich zwei emotionale Contemporary! Tony Bauer (28) und Anastasia Stan tanzen diesen zu "7 Years" von Lukas Graham und Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) zu "Am I Enough" von Loi. Etwas fröhlicher wird es dagegen bei Mark Keller (58) und Kathrin Menzinger (35), die einen Charleston zu "Step In Time" von Dick Van Dycke zum Besten geben werden. Einen Jive gibt es dagegen jeweils von Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) zu "Hit The Road Jack" von Ray Charles (✝73) und auch von Sophia Thiel (29) und Alexandru Ionel (29) zu "Physical" von Olivia Newton-John (✝73). Mit "Can't Stop The Feeling" werden Biyon Kattilathu (39) und Marta Arndt (34) mit einem Langsamen Walzer mit Sicherheit für mächtig Romantik sorgen.

Am Freitag dürfen die Promis sich endlich wieder mit ihren Profis zusammentun. Vergangene Woche stand nämlich der Partnertausch an! Dabei musste kein Star die Tanzfläche räumen – dafür müssen in der kommenden Sendung aber gleich zwei Paare gehen! Während sich Mark den Bonuspunkt sichern konnte, hätte es für Lulu das Tanz-Aus bedeutet.

Stefan Gregorowius Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance", April 2024

Getty Images Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance"

