Keiner fliegt: Diesen "Let's Dance"-Star hätte es getroffen

In der heutigen Ausgabe von Let's Dance muss kein Star das Feld räumen. Alle Anrufe und Punkte, die die Promis ertanzt haben, werden ihnen nächste Woche gutgeschrieben. Jedoch wird auch das Ranking veröffentlicht, welchen Star es heute getroffen hätte. Victoria Swarovski (30) lässt die Bombe platzen: "Schluss gewesen wäre heute tatsächlich für Lulu." Die Schwester von Sarah Connor (43) ist sichtlich geschockt: "Ich bin natürlich sehr traurig, dass es überhaupt so gelaufen ist. Ich hatte ein Blackout und da konnte auch Alexandru (29) nichts machen."

In der heutigen Folge wurde einmal richtig durchgemischt. Alle Stars mussten ihre Tanzpartner tauschen, was teilweise zu Unsicherheiten führte. Außerdem gab es einen Bonuspunkt der Jury, den ein mal richtig durchgemischt. Alle Stars mussten ihre Tanzpartner tauschen, was teilweise zu Unsicherheiten führte. Außerdem gab es einen Bonuspunkt der Jury, den ein Promi zusätzlich zu seiner ertanzten Leistung obendrauf bekommt. Den Jury-Punkt bekommt Mark Keller (58) – er kann sich in der kommenden Woche über einen zusätzlichen Punkt freuen und seinen Vorsprung weiter ausbauen.

Diese findet unter dem Motto "Discofox Marathon" statt. Zudem fliegen in der kommenden Woche gleich zwei Stars aus der Show. "Nächste Woche verlassen uns zwei Paare", kündigt Victoria an. Gabriel Kelly (22), Biyon Kattilathu (39), Detlef D! Soost (53), Mark, Tony Bauer (28), Ann-Kathrin Bendixen, Lulu, Sophia Thiel (29) und Jana Wosnitza (30) haben noch die Chance auf den Titel des Dancing Stars 2024.

Vadim Garbuzov und Lulu Lewe bei "Let's Dance"

Mark Keller und Ekaterina Leonova

