So war Prinz Williams erster Auftritt seit Kates Diagnose!

Heute war es endlich so weit – Prinz William (41) ist zurück an die Arbeit gegangen! Nachdem sich der britische Thronfolger Anfang des Jahres mit der Krebsdiagnose seines Vaters König Charles (75) und kurze Zeit später mit der seiner Frau Prinzessin Kate (42) auseinandersetzen musste, zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Vor wenigen Tagen wurde dann bekannt, dass William sich diese Woche wieder seinen royalen Pflichten widmen wird – und so war es auch! Er besuchte eine Wohltätigkeitsorganisation in Surrey, die sich um die Verteilung überschüssiger Lebensmittel kümmert, wie OK! berichtet. Prinz William musste dabei offenbar einem straffen Zeitplan folgen!

Zu Beginn soll er den Mitarbeitenden in der Küche eine helfende Hand gewesen sein und anschließend beim Verladen der zubereitenden Mahlzeiten unterstützt haben. Royal-Korrespondentin Jennie Bond findet, dass der Tag und die Tätigkeit perfekt aufeinander abgestimmt wurden: "William hat diesen Tag gewählt, weil die Kinder wieder zur Schule gehen. Dadurch kann er selbst wieder arbeiten. Das ist vernünftig. Die Kinder eingewöhnen und sich dann auf die offiziellen Pflichten konzentrieren. Und es ist ein guter Anfang, weil die Aufgabe nah an seinem Zuhause und nah an den Themen ist, die ihm sehr am Herzen liegen: Gemeinschaft und Umwelt."

Wann Kate ihre royalen Pflichten wieder aufnehmen wird, steht bis jetzt noch nicht fest. Nach ihrer emotionalen Videobotschaft im März präsentierte sich die 42-Jährige nicht noch einmal der Öffentlichkeit. In den vergangenen Wochen soll sich die dreifache Mutter wohl auf dem Landsitz Anmer Hall in Norfolk erholt haben. Eine große Stütze soll ihr dabei wohl neben ihrer Familie auch die Frau von Prinz Edward (60) gewesen sein. Die Royal-Biografin Claudia Joseph ist sich sicher, dass Herzogin Sophie (59) einiges zu Kates Genesung beiträgt. "Ich bin sicher, dass Sophie durch Kates Krebserkrankung eine Quelle der Stärke geworden ist und am Telefon immer für sie da ist", erzählte sie im Gespräch mit Fabulous.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Sophie und Prinzessin Kate im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass William jetzt wieder regelmäßig in der Öffentlichkeit zu sehen sein wird? Ja, das war nur der Anfang. Nee, ich glaube, das war nur eine Ausnahme. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de