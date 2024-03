Sängerin Dua Lipa und Callum Turner sind "unzertrennlich"

Bei Dua Lipa (28) und Schauspieler Callum Turner (34) läuft es aktuell wie am Schnürchen. Erst kürzlich verbrachte das Paar eine romantische Zeit in der Stadt der Liebe. Doch damit nicht genug – die beiden trennt beinahe gar nichts. "Callum ist wirklich die erste ernsthafte Beziehung, die sie in den letzten Jahren hatte", verrät jetzt ein Insider gegenüber Us Weekly und fügt hinzu: "Dua und Callum verbringen fast ihre ganze Zeit zusammen und sind unzertrennlich!" Neben den vielen gemeinsamen Reisen haben sie auch schon die Familie des jeweils anderen kennengelernt.

"Sie meinen es sehr ernst miteinander", ergänzt der Insider. Vor allem die "Dance The Night"-Interpretin stehe ihrer Familie "sehr nahe" und lege großen Wert auf den Segen ihrer Liebsten. Doch nicht nur emotional fühlt sich das Pärchen sehr verbunden. "Die Anziehungskraft ist definitiv da", gibt der Informant weiter preis. Dennoch schätze die Musikerin den "Masters of the Air"-Darsteller "für so viel mehr als nur für sein Äußeres". Denn auch wenn Dua eine unabhängige, erfolgreiche Frau ist, schätze sie besonders an ihm, dass sie auch ihm mal die Führung überlassen kann und er ihr ein Gefühl von Sicherheit schenkt.

Seit Anfang des Jahres datet sich das Duo bereits. Nachdem erste heimliche Aufnahmen aufgetaucht waren, zeigten sich die Sängerin und der Hollywoodstar immer öfter bei Dinner-Dates oder After-Show-Partys. Für einige Fans dürfte diese Romanze aber ziemlich überraschend gekommen sein – immerhin war die 28-Jährige noch bis Ende des vergangenen Jahres mit Romain Gavras (42) zusammen. Im Dezember erzählte eine Quelle gegenüber The Sun: "Sie hat Scheuklappen auf, wenn es um ihre Karriere geht, und das Paar beendete die Beziehung, bevor die Dinge sich zum Schlechten wandeln."

Getty Images Sängerin Dua Lipa im März 2024

Getty Images Romain Gavras und Dua Lipa, Mai 2023

