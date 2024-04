Suri Cruise feiert ihren 18. Geburtstag im coolen Jeans-Look

Zum 18. Geburtstag gehört auch ein cooles Outfit! Das findet wohl auch Suri Cruise (18), die Tochter von Tom Cruise (61) und Katie Holmes (45). Die junge Frau wurde an ihrem besonderen Tag auf den Straßen von New York City gesichtet. Die frisch gebackene 18-Jährige präsentierte dabei einen All-Denim-Look, bestehend aus einer großen Jacke und Jeanshose. Dazu trug sie einen dunklen Cardigan und schwarze Sneaker. Auch ihr Make-up ist genau abgestimmt – besonders ihr Lippenstift scheint perfekt zu dem Ton ihres Oberteils zu passen.

Suris Freundin trägt ein eher entspannteres Outfit mit Jogginghose und Kapuzenjacke im Camouflage-Muster. In den Händen halten sie zwei Geschenktüten, die wahrscheinlich für das Geburtstagskind gedacht sind. Ein Hingucker ist vor allem der pinke Regenschirm, den Suri schützend über sich und ihre Freundin hält. Doch der Regen scheint ihnen nichts auszumachen – lachend unterhalten sich die beiden und laufen durch die verregneten Straßen Manhattans.

Seit der Scheidung von Tom und Katie im Jahr 2012 wohnt Suri in New York – der Grund soll gewesen sein, dass "Katie Suri vor Scientology schützen wollte". Seitdem lebt sie bei ihrer Mutter, zu der sie laut Hello! eine enge Beziehung hat. Am Ende des Sommers plant die Schauspielertochter dann, aufs College zu gehen. Für die "Dawson's Creek"-Darstellerin wird das wahrscheinlich eine große Umstellung sein, wenn ihr einziges Kind in die weite Welt zieht. Dennoch wird vermutet, dass Suri sich gerade Colleges im Big Apple anschaut, um in der Nähe ihrer Mutter zu bleiben.

ActionPress Suri Cruise, 2024

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Suri Cruise im November 2007

