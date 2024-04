So luxuriös feiert Victoria Beckham ihren 50. Geburtstag!

Victoria Beckham wurde diese Woche 50 Jahre alt. Zu dem feierlichen Anlass genoss die Modedesignerin einen glamourösen Ausflug. Ein Insider verrät gegenüber The Sun, dass sie mit ihren Liebsten einen Kurzurlaub in Frankreich gemacht hat. Nach der Anreise in einem Privatjet habe Posh Spice mit der ganzen Familie in einem Restaurant in Saint-Paul de Vence, einem Bergdorf an der Südküste, gespeist. "David (48) hat einen sehr abgelegenen Ort ausgewählt, um sicherzugehen, dass die Familie nicht von Paparazzi gestört würde", erklärt die Quelle. In dem exklusiven Lokal bezahle man pro Kopf etwa 230 Euro für ein Abendessen. Nach dem Gaumenschmaus seien Victoria, Brooklyn (25), Harper (12) und Co. dann von einem Chauffeur abgeholt und von einem Privatjet zurück nach London geflogen worden.

Die Britin soll die Zeit mit ihren Liebsten sehr genossen haben. "Es war die perfekte, intime Familienfeier und sie fühlte sich angemessen verwöhnt", berichtet der Insider. Dabei sollen ihr besonders der französische Wein, der Sonnenschein und das Mittelmeer Freude bereitet haben. Nun bereite sich die Sängerin auf das nächste Event vor. Am Samstag steigt in London eine Riesenparty zu Ehren der Modeikone. Zu dieser Geburtstagsfeier sollen 40 Familienmitglieder und Freunde eingeladen sein, unter denen sich auch prominente Gesichter wie Eva Longoria (49), Gordon Ramsay (57) und einige der Spice Girls befinden könnten.

Leider wird Victoria ihre Gäste vermutlich mit einem Gips am Fuß begrüßen müssen. Die Sportfanatikerin hatte sich im Fitnessstudio das Fußgelenk gebrochen und ist seitdem motorisch eingeschränkt. Ihr fürsorglicher Ehemann David schenkte ihr deshalb schon einen Knie-Rollator. "Das beste Geschenk, das mir mein Mann je gekauft hat", schwärmte die Unternehmerin in ihrer Instagram-Story. Besonders die Ausstattung des Fahrzeugs gefiel ihr: "Stellt euch vor, wie viel Wein in diesen Korb passt!"

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, Sängerin

