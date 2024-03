Mit seltsamem Geschenk: David überrascht Victoria Beckham

David Beckham (48) macht seiner Liebsten Victoria Beckham (49) ein besonderes Geschenk! Dabei handelt es sich nicht etwa um eine Diamantkette oder ihr Lieblingsparfüm – nein, der Ex-Fußballer schenkt seiner Ehefrau einen Knie-Rollator! Der Hintergrund: Die Designerin brach sich vor einem Monat das Fußgelenk beim Trainieren im Fitnessstudio. Da sich die Heilung in die Länge zieht, hat David die Dinge jetzt scheinbar selbst in die Hand genommen. In ihrer Instagram-Story filmt Victoria ihren Mann beim Aufbau des orthopädischen Rads. "David hat mir ein Fahrrad gekauft, um meinen Fuß zu schonen", berichtet das ehemalige Spice Girl ihren Followern. "Nicht irgendein Fahrrad", unterbricht sie der Fußballer. "Man nennt es Knie-Roller", erläutert er scherzend. Mit diesem Präsent macht er seiner Frau scheinbar eine große Freude! "Das beste Geschenk, das mir mein Mann je gekauft hat", schreibt die 49-Jährige glücklich in ihrer Story.

Sogar an die kleinen Details hat der Manchester-United-Star bei seinem Geschenk gedacht. Für seine Frau bringt der Sportler nicht nur einen extra Getränkehalter, sondern auch eine Klingel an. "Es gibt eine Klingel, damit ich ankündigen kann, wenn ich um eine Ecke komme", witzelt die Designerin. Besonders an dem großen Korb am Lenker des Knie-Rollators findet Victoria scheinbar Gefallen. In ihrer Instagram-Story schreibt sie scherzend: "Die Möglichkeiten des Zubehörs sind endlos. Stellt euch vor, wie viel Wein in diesen Korb passt!"

Victoria nimmt ihre Verletzung wohl mit Humor. Generell scheint sie sich von dem gebrochenen Fußgelenk nicht beeinträchtigen zu lassen. Besonders wenn es um ihren geliebten Sport geht, macht die Sängerin offenbar keine Abstriche. Vor wenigen Tagen erst teilte die Designerin ein Foto aus dem Fitnessstudio auf Instagram. Auf dem Schnappschuss zeigt die Sängerin, wie sie trotz Gipsfuß ihrer Sportroutine nachgeht.

