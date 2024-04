Suri Cruise will nichts mehr mit Papa Tom zu tun haben!

Hat Suri Cruise (18) mit ihrem Vater abgeschlossen? Die Tochter von Tom Cruise (61) ist seit wenigen Tagen 18 Jahre alt. Damit ist sie volljährig und kann aus dem Schatten ihrer berühmten Eltern treten – und eventuell sogar über ihre Erfahrungen sprechen. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail ausplaudert, will Suri aber nichts mehr mit ihrem Vater zu tun haben: "Tom existiert für sie nicht." Auch für ihre Mutter Katie Holmes (45) spielt der Top Gun-Star keine Rolle mehr und sie wollen sich nicht von ihm abhängig machen.

Auch an ihrem 18. Geburtstag war Tom nicht bei seiner Tochter in New York – er ist derzeit in London und dreht dort den achten Mission: Impossible-Film. Offenbar haben die beiden seit Jahren keinen Kontakt mehr – einen Anruf hätte sie außerdem wohl nicht angenommen, wie die Quelle weiter berichtet: "Suri will keinen Kontakt zu ihrem Vater, auch wenn sie jetzt 18 ist. Selbst wenn er anrufen würde, würde sie nicht rangehen."

Aber warum ist Suri nicht mehr so gut auf ihren Vater zu sprechen? Schon seit der Scheidung ihrer Eltern vor rund zwölf Jahren hat sich eine Kluft zwischen Vater und Tochter aufgetan. Hinzu kommt Toms Mitgliedschaft in der kontroversen Scientology-Kirche, von der sich Suri und ihre Mutter entfernt haben. Mit ihrer Volljährigkeit kann sie sich nun auch auf Papier von ihm trennen und Tom ist nicht mehr verpflichtet, die schlappen 375.900 Euro pro Jahr an Unterhaltszahlungen zu leisten.

ActionPress Suri Cruise, 2024

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Tochter Suri im November 2007

