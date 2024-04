Kommt Tom Cruise nicht zum 18. Geburtstag von Tochter Suri?

Am Donnerstag hat Suri Cruise (17) allen Grund zum Feiern: Sie wird 18 Jahre alt. Den großen Meilenstein wird die Tochter von Tom Cruise (61) und Katie Holmes (45) zu Hause in New York feiern. Wie Daily Mail berichtet, wird ihr berühmter Vater allerdings nicht zu der Feierlichkeit erscheinen. Aktuelle Bilder, die dem Newsportal vorliegen, zeigen den Schauspieler in London in Action: Mit einem breiten Lächeln im Gesicht sitzt Tom in einem Hubschrauber und scheint dabei ganz in seinem Element zu sein. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund: In der britischen Hauptstadt dreht er nämlich aktuell seinen neuesten Hollywood-Blockbuster "Mission Impossible 8".

Suri und Tom pflegen ohnehin nicht das beste Verhältnis zueinander: Nachdem der 61-Jährige und seine Ex-Frau Katie sich vor elf Jahren scheiden gelassen hatten, entfremdete er sich immer mehr von seiner Tochter. Seit 2013 sollen sich die beiden nicht mehr gesehen haben. Dennoch hat der Filmproduzent in den vergangenen Jahren einen stattlichen Unterhalt für seinen Sprössling bezahlt. Suris morgiger Geburtstag markiert dabei das Ende von Toms gemeldeten 375.900 Euro pro Jahr Unterhaltszahlungen an Katie gemäß ihrer Scheidungsvereinbarung.

Mit 18 gilt Suri im US-Bundesstaat New York als erwachsen. Das würde es der angehenden Studentin theoretisch erlauben, über ihren Vater Tom auszupacken – vor allem über die Erfahrungen bei Scientology und über die turbulente Trennung ihrer Eltern. Erst vor wenigen Tagen äußerte sich ein Scientology-Experte gegenüber Page Six und erklärte dazu: "Sie wird jetzt frei sein zu reden, wenn sie das möchte. Es wird wirklich interessant sein, wenn sie etwas zu sagen hat."

Getty Images Katie Holmes und Suri Cruise im Juni 2021

Elder Ordonez / SplashNews.com / ActionPress Suri Cruise, Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes

Denkt ihr, dass Tom und Suri sich nach ihrem 18. Geburtstag wieder annähern werden? Ja, das würde ich mir für die beiden wünschen. Ich denke, dafür ist bereits zu viel Zeit vergangen... Ergebnis anzeigen



