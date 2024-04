Beziehung beendet: Wollte Matty Ex Taylor Swift beschützen?

Steckte das hinter dem Liebes-Aus? Aktuell begeistert Taylor Swift (34) ihre Fans wieder mit neuer Musik! Die sind sich sicher, dass einige der neuen Textzeilen von ihrem Ex Matty Healy (35) handeln, der während der Beziehung immer wieder mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam machte. Mittlerweile gehen die beiden Musiker wieder getrennte Wege – Taylors Lyrics sollen nun den Grund verraten. "Er hat mit ihr Schluss gemacht, um sie davor zu bewahren, ihre Karriere zu zerstören!", glauben ihre treuen Anhänger auf X. Ein Nutzer fügt noch hinzu: "Das ist die tragischste Liebesgeschichte überhaupt..."

Insbesondere Taylors neuer Song "The Smallest Man Who Ever Lied" soll eine direkte Anspielung auf ihre vergangene Beziehung mit Matty sein. Darin singt der Popstar von einer schmerzhaften Sommerromanze, die mit Ghosting endet. Der The-1975-Sänger scheint einen Teil seiner vergangenen Fehler inzwischen eingesehen zu haben. "Es gibt viele Dinge, die ich gesagt habe und Witze, die ich gerissen habe, die ich gerne zurücknehmen würde", erklärte der 34-Jährige nach seiner angeblichen Romanze mit Taylor bei einem Konzert, wie Daily Mail berichtete.

Mittlerweile sind sowohl Matty als auch Taylor wieder in festen Händen und könnten wohl glücklicher nicht sein. Während die "Bad Blood"-Interpretin mit ihrem Liebsten Travis Kelce (34) immer wieder die Schlagzeilen beherrscht, hat Mattys angebliche neue Freundin Gabbriette mittlerweile bereits seine Familie kennengelernt, wie Bilder des Mediums zeigen.

