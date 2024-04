Das hält Ex Matty Healy von Taylor Swifts Songs über ihn

Vor Kurzem veröffentlichte Taylor Swift (34) ihr elftes Musikalbum – und auch mit diesem blieb die Sängerin ihrer Linie treu und verarbeitete in ihren Songs ihre vergangenen Beziehungen. In dem Album geht es auch um ihren Ex Matty Healy (35), den TayTay im vergangenen Sommer für einige Wochen datete: So soll es sich unter anderem in den Songs "My Boy Only Breaks His Favorite Toys" und "Down Bad" um den The-1975-Frontmann drehen. Doch was sagt er dazu? Seine Tante Debbie Dedes will es wissen, wie sie im Interview mit Daily Mail deutlich macht: "Nichts überrascht ihn mehr. [...] Ich glaube nicht, dass es ein Schock für ihn war. Er ist sehr glücklich in seiner neuen Beziehung, also bin ich sicher, dass er sich darauf konzentrieren wird."

Nach nur wenigen Wochen beendeten die beiden Musiker im vergangenen Sommer ihren Flirt – angeblich, weil Taylor große Probleme mit Mattys kontroverser Vergangenheit hatte. "Die Offenbarungen machten Taylor Bauchschmerzen. Sie fühlte sich betrogen und schämte sich, dass sie sich auf sein Level begab", verriet ein Insider gegenüber RadarOnline. Inzwischen sind das Bandmitglied und die Popikone wieder in festen Händen: Während die 34-Jährige seit einigen Monaten mit dem NFL-Star Travis Kelce (34) zusammen ist, geht Matty mit dem Model Gabbriette Bechtel durchs Leben.

Der 35-Jährige ist allerdings nicht der einzige, der Teil von Taylors neuem Album ist – auch der Reality-TV-Star Kim Kardashian (43) bekam sein Fett weg: Mit den Tracks "thanK you aIMee" und "Cassandra" holt der Weltstar wohl zu einem Seitenhieb gegen die Unternehmerin aus. Kim soll davon alles andere als begeistert sein. "Taylor hat Kim gedemütigt und sie weiß, dass sie nichts dagegen tun kann. Kim hat bekommen, was sie befürchtet hatte, und sie ist jetzt in die Enge getrieben, weil sie weiß, dass Taylors Armee sie vernichten wird, wenn sie etwas sagt. Sie wird schweigen und hofft, dass es aufhört", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail.

Getty Images Matty Healy im Dezember 2019

Getty Images Kim Kardashian, 2024

