Taylor Swift überrascht ihre Fans mit zweitem neuen Album!

Taylor Swift (34) überrascht ihre Fans erneut! Die Sängerin kündigte bei der vergangenen Grammy-Verleihung ihr neues Album "The Tortured Poets Department" an, welches am Freitag erschien. Doch damit nicht genug: Genau zwei Stunden, nachdem das Album veröffentlicht wurde, legt Taylor noch einen drauf! Sie veröffentlicht ein zweites Album, das noch einmal 15 neue Songs für die Swifties parat hält. Es ist angelehnt an die erste Platte und trägt den Titel "The Tortured Poets Department: The Anthology".

Auf Instagram verkündet Taylor die News. "Es ist eine Zwei-Uhr-Morgens-Überraschung: 'The Tortured Poets Department' ist ein geheimes Doppel-Album. Ich habe in den letzten zwei Jahren so viele schmerzhafte Gedichte geschrieben und wollte sie alle mit euch teilen", schreibt die 34-Jährige zu dem Cover des neuen Albums. Auf der Platte sind unter anderem die neuen Songs "The Black Dog", "How Did It End?" und "The Bolter".

Taylor ist dafür bekannt, immer wieder Easter Eggs zu streuen, also kleine Hinweise und Rätsel. Schon länger haben Fans gemutmaßt, dass es neben dem neuen Album noch etwas anderes geben wird. Immer wieder hielt die Musikerin in den vergangenen Wochen zwei Finger hoch und betonte die Zahl zwei in ihren Posts. In einem anderen Clip auf Instagram stand außerdem eine Uhr auf zwei Uhr nachts, was ebenfalls von vielen Swifties als Hinweis gesehen wurde.

