Elegant: Dänische Königin Mary strahlt in violetter Bluse!

Königin Mary (52) strahlt in einem Traum von Schwarz und Lila! Das ist auf aktuellen Bilder der Ehefrau von König Frederik (55) zu sehen. Auf diesen trägt sie eine elegante Kombination aus einer violetten Bluse und einem dunklen Bleistiftrock. Außerdem hält sie einen pink- und lilafarbenen Blumenstrauß in der Hand, der farblich hervorragend zu ihrem Outfit passt. Ihren Look rundet das royale Mitglied mit einer semitransparenten Strumpfhose sowie schwarzen Pumps ab.

Die Aufnahmen stammen von einer Feierlichkeit anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Aalborg-Universität. Das verkündet das dänische Königshaus auf seinem offiziellen Instagram-Account. Besonders den Nutzern der Social-Media-Plattform gefallen die Schnappschüsse der 52-Jährigen. "Was für eine wunderschöne Königin!", schwärmt ein Bewunderer beispielsweise und ein weiterer fügt hinzu: "Königin Mary ist so hübsch in Lila!"

An der Veranstaltung nahm Mary ohne ihren Ehemann teil – und das kam in letzter Zeit häufiger vor. Ob es zwischen dem Paar etwa kriselt? Diese Gerüchte kursieren zumindest seit einer Weile. Von den Spekulationen lässt sich die Königin jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Bereits bei anderen Solo-Veranstaltungen ließ sie sich nichts von den Schlagzeilen anmerken. Stattdessen strahlte die gebürtige Australierin stets souverän für die Kameras.

Getty Images Königin Mary von Danemärk, im April 2024

Getty Images König Frederik und Königin Mary im März 2024

Was sagt ihr zu Marys Outfit? Traumhaft! Ich liebe ihren Stil. Nicht mein Fall! Mir gefällt ihr Look gar nicht. Ergebnis anzeigen



