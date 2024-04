Planen Katie Price und ihr JJ etwa schon eine Traumhochzeit?

Wagen Katie Price (45) und ihre neue Flamme John Joe Slater etwa den Schritt vor den Traualtar? Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber Closer. "Katie glaubt, dass JJ 'der Eine' sein könnte. Er hat ihr eröffnet, dass er sie liebt und sie hat ihm auch bestätigt, dass sie ihn liebt!", meint die Quelle zu wissen und verrät ferner: "Wenn sie die Chance hätte, würde sie ihn morgen heiraten. JJ hat mit Katie darüber gesprochen und ihr gesagt, dass er eine große Hochzeit haben möchte."

Angeblich sollen die Festlichkeiten ziemlich kostspielig sein und außerhalb der Heimat des Paares stattfinden. Der Informant führt fort: "Katie hat zugestimmt und will wieder im Ausland vor den Altar treten. Sie würden dann eine riesige Party feiern, auf der Katie ganz im Price-Stil singen will." Dass diese Aussagen stimmen, bestätige das Busenwunder bislang nicht öffentlich. In einem Interview mit Mirror plauderte die 45-Jährige aber vor wenigen Tagen aus dem Nähkästchen und gab preis, dass sie sich vorstellen könne, erneut zu heiraten.

Dass für die TV-Bekanntheit und den britischen "Married at First Sight"-Star schon bald die Hochzeitsglocken läuten könnten, lassen außerdem aktuelle Gerüchte vermuten. Nachdem das Model einige Anspielungen auf Instagram gemacht hatte, wurde gemunkelt, dass ihr rund 14 Jahre jüngerer Partner um Katies Hand angehalten haben soll. JJ wäre übrigens der vierte Ehemann der Sängerin. Diese war nämlich bereits mit Kieran Hayler (37), Alex Reid (48) und Peter Andre (51) verheiratet.

Instagram / katieprice Katie Price im Mai 2023

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price

