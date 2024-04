Legendäre Verfolgung: O.J. Simpsons Bronco wird verkauft!

Nachdem Nicole Brown (✝35) 1994 verstorben war, wurde ihr Ex O.J. Simpson (✝76) schnell der Hauptverdächtige. Doch als er verhaftet werden sollte, flüchtete der ehemalige Footballprofi vor der Polizei. In einem weißen Ford Bronco lieferte er sich eine wilde Verfolgungsjagd mit den Beamten, die tausende Menschen im Fernsehen verfolgten. Das Auto hat dank dieser Aktion bis heute Kultstatus – und nun soll er den Besitzer wechseln. Seit 1993 gehört der Wagen O.J.s ehemaligen Teamkollegen Al Cowlings. Der stellt das Gefährt jetzt zum Verkauf, doch wer ihn haben will, muss tief in die Tasche greifen: Laut The Mirror soll der Bronco rund 1,4 Millionen Euro kosten.

Der Verkauf soll aber nichts mit O.J.s Tod Anfang des Monats zu tun haben. Der Gedanke habe sowohl den ehemaligen Sportler als auch sein Team schon länger beschäftigt, erklärt sein früherer Manager Michael Gilbert im Gespräch mit der Organisation CLLCT. "Bevor O.J. starb, dachten wir immer, dass dies das Jahr sein würde, in dem wir ihn verkaufen würden, weil es das 30. Jubiläum ist", meint der Agent. Noch gibt es wohl keinen Käufer. Aber zuvor war das Auto im Alcatraz East Crime Museum im US-Bundesstaat Tennessee zu sehen. Dort stand es als Leihgabe neben den Autos von berühmten Verbrechern wie unter anderem Ted Bundy (✝42). Ob Schaulustige es dort auch nach dem Verkauf noch bewundern können, liegt wohl bei dem neuen Besitzer.

Die Verfolgungsjagd, die O.J. sich mit der Polizei von Los Angeles lieferte, schrieb gewissermaßen US-amerikanische Fernsehgeschichte. CNN übertrug das Spektakel damals live und verzeichnet es bis heute als eines der meist geschauten TV-Events überhaupt. O.J. saß damals nicht selbst am Steuer – sein Freund Al fuhr, während der "Die nackte Kanone"-Darsteller am Telefon mit dem LAPD sprach und sich eine Waffe an den Kopf hielt. Nach rund anderthalb Stunden konnten die Polizisten O.J. dann festnehmen.

