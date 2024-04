Ryan Gosling und Emily Blunt glänzen auf Berliner Red Carpet

Emily Blunt (41) und Ryan Gosling (43) haben sich mal wieder so richtig in Schale geworfen! Die beiden Filmstars zeigen sich auf der Premiere ihres neuen Films "The Fall Guy" in Berlin von ihrer besten Seite. Der "Barbie"-Star trägt anders als bei seinen vergangenen Auftritten keine bunten Farben, sondern einen eleganten schwarzen Anzug mit weißen Details und einem fliederfarbenen Hemd darunter. Auch Emily hat sich für einen dunklen Ton entschieden. Die Britin steckt in einem marineblauen Jumpsuit mit goldenen Schmucksteinen und einem Gürtel in Form einer Schlange. Dazu kombiniert sie dezenten Schmuck und goldfarbene Heels.

Bevor es für die Hollywood-Größen zur Filmvorführung geht, dürfen sich die begeisterten Fans über ein Winken, ein herzliches Lächeln, das ein oder andere Autogramm, ein gemeinsames Selfie oder sogar einen kurzen Plausch mit ihnen freuen. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man, dass es sogar einen glücklichen Ryan-Bewunderer gibt, der den Barbie-Hottie mit einem selbstgemachten Freundschaftsarmband beschenkt. Damit wird er wohl nicht der erste gewesen sein – Ryan trägt nämlich schon ein rosa Bändchen an seinem rechten Handgelenk.

Erst vor wenigen Tagen standen Emily und Ryan gemeinsam auf der Bühne. Zusammen hatten sie eine Show in der Sendung "Saturday Night Live" übernommen – dort blitzte die Rivalität zwischen den Filmen "Oppenheimer", in dem die 41-Jährige eine Hauptrolle übernommen hatte, und "Barbie" wieder auf. Es entfachte eine Diskussion um das übliche "Barbenheimer"-Thema. Doch all die Zickereien scheinen nur Spaß zu sein, denn im Interview mit People schwärmte Emily von der Zusammenarbeit mit ihrem Co-Star: "Ich meine, es ist einfach so einfach, mit ihm zusammen zu sein. Es macht so viel Spaß!"

Getty Images Ryan Gosling und Emily Blunt

Getty Images Emily Blunt und Ryan Gosling bei der Oscarverleihung 2024

