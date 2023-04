Er lebt in seinen Songs weiter: Vor fünf Jahren starb Avicii

Er wird immer noch vermisst! Fünf Jahre ist es nun schon her, dass der gefeierte DJ Avicii (✝28) gestorben ist. Tim Bergling, so sein bürgerlicher Name, beging am 20. April 2018 während eines Urlaubs im Oman Suizid. Der schwedische Musiker kämpfte jahrelang gegen seine Alkohol- und Drogensucht. Trotz seiner großen Beliebtheit in der Musikbranche hatte der Superstar mit seinem Ruhm zu kämpfen. Avicii hinterließ einen bleibenden Fußabdruck in der Musikgeschichte und bleibt unvergessen!

Im Jahr 2011 gelang Avicii mit dem Lied "Levels" sein weltweiter Durchbruch. Es folgten Auftritte auf renommierten Festivals wie Tomorrowland oder dem Ultra Music Festival. Die Welt lag dem eher introvertierten DJ zu Füßen. Mit Hits wie "Wake Me Up" oder "Waiting For Love" eroberte er immer wieder im Sturm die Chartspitzen – und auch die Herzen seiner Fans. Zum Gedenken an den Produzenten wurde im Museum Madame Tussauds in New York eine Wachsfigur aufgestellt. So werden die Fans weiterhin an die Ikone der elektronischen Tanzmusik erinnert.

Aviciis Mutter Anki traf der plötzliche Tod ihres erst 28-jährigen Sohnes besonders. "Es war kein Krebs, kein Herz, kein Unfall. Und er war so jung", trauerte sie. Im Interview mit dem schwedischen Magazin Vi berichtete die Schauspielerin von einer schweren Situation aus ihrem Alltag: Sie sei in einem Laden gewesen und habe ein Lied von Avicii aus den Lautsprechern gehört. "Ich musste mich gegen die Theke stützen… Nein, ich hing darüber, um nicht auf den Boden zu fallen", gestand sie von Emotionen übermannt.

Getty Images Avicii, 2013 beim Sundance Film Festival

Getty Images Avicii bei einem Event in Los Angeles, Februar 2016

Getty Images Avicii im Februar 2013 in Los Angeles

