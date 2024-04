So bodenständig lebt Zayn Malik mit seiner Tochter Khai!

Zayn Malik (31) gibt ungewohnt private Einblicke in sein Leben mit Töchterchen Khai (3). In einem Interview mit dem Radiosender "Capital FM" verrät der Sänger, dass er zurückgezogen auf einer eigenen Farm lebt. "Ich lebe jetzt seit fünf oder sechs Jahren auf meiner Farm. Ich habe Hühner, ein paar Schildkröten, Hunde und Katzen. Wenn ich die Zeit habe, werde ich es zu einer richtigen Farm ausbauen, aber es ist eine Menge Arbeit, sich um eine Menge Tiere zu kümmern", plaudert der "Like I Would"-Interpret aus.

Zu seinen Tieren hat das ehemalige One Direction-Mitglied eine enge Bindung. Eine Sache ist Zayn bei seinen Vierbeinern besonders wichtig: Die Tiere müssen einen Namen bekommen. "Man muss eine gewisse Verbindung zu seinen Tieren haben, und ich mag es, ihnen Namen zu geben, meine Tochter hilft mir jetzt auch dabei, also macht es Spaß", erklärt er. Für die Namen seiner Schildkröten ließ sich der Musiker von dem Franchise "Teenage Mutant Ninja Turtles" inspirieren. "Ich habe jetzt drei. Raph, Mikey und Donatello, einer von ihnen ist vor kurzem gestorben, was ziemlich traurig war", erzählt er.

Im September 2020 wurde Zayn zum ersten Mal Vater. Gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Gigi Hadid (28) bekam er eine Tochter namens Khai. Wenn es nach dem Sänger geht, könnte die Dreijährige zukünftig in seine Fußstapfen treten. "Ich weiß, es klingt lächerlich, da sie erst drei Jahre alt ist, aber ihr Sprachgedächtnis, vor allem im musikalischen Sinne, ist erstaunlich. Sie merkt sich jeden Songtext, der ihr gefällt. Sie merkt sich Akkordfolgen und Noten", schwärmte er im Interview mit L'Officiel.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Zayn mit so vielen Tieren auf einer Farm lebt? Ja, das passt zum ihm. Nein, ich dachte, er lebt dekadenter. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de