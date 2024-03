Zayn Malik schwärmt vom Musiktalent seiner Tochter Khai!

Ganz der Papa! Vor vier Jahren wurde der Sänger Zayn Malik (31) zusammen mit seiner Ex-Partnerin Gigi Hadid (28) Vater einer Tochter. Die kleine Khai scheint ganz nach ihrem Vater zu kommen. In einem aktuellen Interview mit L'Officiel hat sie laut Zayn durchaus ein Talent für Musik entwickelt. "Ich weiß, es klingt lächerlich, da sie erst drei Jahre alt ist, aber ihr Sprachgedächtnis, vor allem im musikalischen Sinne, ist erstaunlich", erzählt der ehemalige One Direction-Star und fügt hinzu: "Sie merkt sich jeden Songtext, der ihr gefällt. Sie merkt sich Akkordfolgen und Noten." Doch ins Studio darf die kleine Tochter trotzdem noch nicht: "Da ist für sie schon Schlafenszeit", erklärt Zayn.

Doch obwohl sie nicht ins Aufnahmestudio kommt, begreift sie langsam, was ihr Vater beruflich macht. "[…] Sie beginnt zu verstehen, dass Baba singt und Musik macht", erzählt Zayn stolz. Die Dreijährige ist wohl sehr neugierig, welche Songs ihr Vater produziert: "Wenn ein Lied im Radio läuft, fragt sie jeden: 'Singt mein Baba?' Aber in meiner Gegenwart ist sie etwas schüchtern." Doch ob die Dreijährige wirklich in die Fußstapfen ihres Vaters tritt, bleibt noch offen. Trotzdem kann der Künstler es kaum erwarten zu erfahren, welchen Weg sie in Zukunft einschlagen wird. Momentan aber genießen die beiden das Landleben auf seiner Farm in Pennsylvania.

Mit der Geburt seiner Tochter stand für Zayn schnell fest, dass er sein Kind auf dem Land großziehen möchte. Die Farm liegt in der Nähe von Yolanda Hadids (60) Zuhause – der Mutter seiner ehemaligen Partnerin. Im vergangenen Sommer gab der Künstler einen Einblick in die schwierige Beziehung der beiden. Seine Schwiegermutter beschuldigte ihn, ihr gegenüber handgreiflich geworden zu sein. Während des "Call Her Daddy"-Podcasts eröffnete der Brite, dass er seine Zeit nicht damit verschwenden möchte, sich gegenüber der Presse rechtfertigen zu müssen. "Die Beteiligten wissen, was passiert ist, und das ist alles, was zählt", erklärt der Sänger.

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid, 2016

Instagram / zayn Zayn Malik, Sänger

