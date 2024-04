Tim Kühnel steigt für Fame Fighting Challenger in den Ring!

Tim Kühnel stellt sich einer großen Herausforderung! Der Realitystar ist einer der 16 Promis, die ihre Boxkünste unter Beweis stellen: In wenigen Wochen steigen die Kandidaten für Fame Fighting Challenger in den Ring! Auf dem offiziellen Instagram-Profil des Events wird nun ein weiterer Kandidat angekündigt, der die Chance bekommt, sich einen Platz für das Hauptevent im November zu sichern: "Tim Kühnel aus Stuttgart, bekannt aus Prominent getrennt kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach."

Einige der Fans in den Kommentaren sind anscheinend noch nicht ganz von Tims Teilnahme überzeugt. "Allein wie er dort steht und seine Fäuste hält. Nee, das wird nichts", kommentiert ein User unter dem Beitrag und auch ein anderer meint: "Er schläft doch dabei ein." Andere freuen sich darüber, dass der einstige Love Island-Kandidat mit von der Partie ist. "Endlich einer, wo es sich lohnt", schreibt einer seiner Fans voller Vorfreude.

Derzeit ist Tim bei Prominent getrennt zu sehen: Mit seiner Ex-Freundin Melina Hoch kämpft er um den Jackpot. Eine seiner Mitstreiterinnen ist Gina Beckmann. Die Blondine scheint jedoch nicht sonderlich gut auf ihn zu sprechen zu sein. Unter dem Verkündungspost reagiert sie mit ziemlich spöttischen Kommentaren. "Lauch gegen Lauch, oder was", meint die Reality-TV-Bekanntheit schnippisch und fügt in einem weiteren Kommentar hinzu: "Oder Schlaftablette gegen Ibuprofen."

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel auf Bali

RTL Gina Beckmann, "Prominent getrennt"-Kandidatin

