Trennungs-Wirrwarr mit Melina Hoch: Tim Kühnel klärt auf!

Tim Kühnel und Melina Hoch sorgen derzeit bei Prominent getrennt für Verwirrung. Kennengelernt hatten sich die Realitysternchen bei Love Island, verkündeten jedoch nach nur wenigen Monaten Beziehung im Jahr 2020 ihre Trennung. In der Show kam heraus, dass die beiden, was ihre Trennung angeht, geflunkert haben! Promiflash hat nachgehakt – was ist damals wirklich passiert? Im Juni 2021 trafen sich Tim und Melina zufällig auf Mallorca, wo beide unabhängig voneinander Urlaub machten. "Dort haben wir ein sehr langes und intensives Gespräch geführt und unsere gemeinsame Zeit bei 'Love Island' und in den Monaten danach aufgearbeitet", erklärt der Hottie und fügt hinzu: "Anschließend haben wir wieder Kontakt gehabt und uns immer wieder on-off gedatet."

Wie geht es nun weiter für die beiden? Derzeit sollen Melina und Tim Single sein. Und obwohl das erste Wiedersehen vor der Kamera etwas unterkühlt verlief, scheint ein Comeback der Beziehung zumindest nicht vollständig vom Tisch zu sein. "Da ist noch so ein Prozent Hoffnung, weil wir halt schon eine krasse Verbindung hatten", gesteht Tim in der Show. Gescheitert sein soll die Beziehung der beiden an einem angeblichen Seitensprung des Stuttgarters – er habe in einem Club eine andere geküsst, behauptet Melina.

Und noch eine weitere Sache könnte einem Liebes-Comeback der beiden im Wege stehen. In der Villa der Verflossenen treffen sie nämlich auf so manche Ex-Affäre. Zwischen Melina und Tommy Pedroni funkte es bei Are You The One. Daraufhin traf sich Tim auch mit Sandra Sicora (31), der Ex-Freundin von Tommy. Und auch mit der Make Love, Fake Love-Bekanntheit Max Bornmann erlaubte Melina sich einen kleinen Flirt.

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel auf Bali

Instagram / melina.hoch Melina Hoch im Juni 2021

