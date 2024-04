Diese Stars waren bei Victoria Beckhams Geburtstagsparty!

Victoria Beckham (50) feierte vor einigen Tagen einen runden Geburtstag – doch für die große Party anlässlich ihres Ehrentages hat sie sich bis zum Wochenende Zeit gelassen. Auf Instagram teilte die Designerin ein Foto, auf dem sie mit ihrer Familie posiert. Darunter schrieb sie: "Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Freunden und meiner Familie zu feiern. Ich liebe euch alle so sehr." Auf dem Schnappschuss posierten Victoria und ihr Ehemann David (48) gemeinsam mit ihren Kindern Brookyln (25), Romeo (21), Cruz (19) und Harper Seven (12). Der Beckham-Clan hat sich für den besonderen Anlass ganz schön in Schale geworfen: Die Männer in der Familie trugen auf den Bildern Anzug und die beiden Frauen elegante Abendkleider.

Der glamouröse Auftritt der Beckhams schien bei den Fans super anzukommen. "Ihr seht alle fantastisch aus. Habt ganz viel Spaß", kommentierte ein Follower und auch ein anderer meinte: "Habt eine ganz tolle Zeit. Es ist so schön, euch alle zusammen zu sehen." Nachdem die Familie für die Fotos posiert hatte, machten sie sich auf den Weg zur Geburtstagslocation. In einem Londoner Klub empfing die vierfache Mama dann eine Reihe von weltberühmten Stars. Auf der Gästeliste der Designerin standen unter anderem Hollywoodstar Tom Cruise (61), Desperate Housewives-Berühmtheit Eva Longoria (49) und J.Los (54) Ex-Mann Marc Anthony (55). Auch ihre einstigen Spice Girls-Bandmitglieder Mel B. (48), Emma Bunton (48), Melanie C. (50) und Geri Halliwell (51) sind gekommen, um Victoria gebührend zu feiern.

Ihren eigentlichen Geburtstag hatte Victoria nur im kleinen Kreis ihrer Familie gefeiert. Gemeinsam mit ihren Liebsten war sie nach Frankreich geflogen, um dort in einem Restaurant an der Südküste zu speisen. "David hat einen sehr abgelegenen Ort ausgewählt, um sicherzugehen, dass die Familie nicht von Paparazzi gestört würde", berichtete ein Insider über die Geburtstagsfeierlichkeiten. Laut der Quelle sei das für die Britin die "perfekte, intime Familienfeier" gewesen.

