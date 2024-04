"Ein Vorbild": Eminem feiert 16 Jahre Nüchternheit im Netz

Eminem (51) feiert einen besonderen Meilenstein: Jahrelang hatte der US-amerikanische Rapper mit Suchtproblemen und Alkoholmissbrauch zu kämpfen – mittlerweile ist der "The Real Slim Shady"-Interpret aber seit ganzen 16 Jahren trocken. Seinen Erfolg feiert er mit seinen Fans auf Instagram. Dort postet er ein Foto seiner Hand, in der er eine Nüchternheitsmünze hält – ein Symbol dafür, dass er seit Jahren auf den Alkohol verzichtet.

Die Fans des 51-Jährigen sind stolz auf ihn und bringen das in den Kommentaren unter seinem Beitrag auf Social Media zum Ausdruck. "Große Sache. Glückwunsch, Mann. Danke, dass du ein Vorbild bist" und "Glückwunsch zu 16 Jahren, Marshall! Du bist eine echte Inspiration", lauten nur zwei von zahlreichen User-Reaktionen. Einer meint sogar, dass das der "beste Beitrag seit Langem" ist.

Die Fans des Musikers dürfen sich aber noch über etwas anderes freuen: Noch in diesem Jahr soll ein neues Album mit brandneuer Musik von Eminem auf den Markt kommen. Das kündigte Rap-Kollege Dr. Dre (59) im März zu Gast bei der "Jimmy Kimmel Show" an. "Eminem arbeitet momentan an seinem eigenen Album, das noch in diesem Jahr erscheinen wird", verkündete der "Still D.R.E."-Star. Und auch er selbst durfte sich an dem Album beteiligen. "Ich habe auch Songs auf dem Album und die sind der Hammer", versprach er den Zuschauern.

Instagram / eminem Die Hand von Eminem, im April 2024

Instagram / eminem Dr. Dre und Eminem, Rap-Kollegen

