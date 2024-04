Hat royale Familie keine Priorität mehr für Prinz Harry?

Will Prinz Harry mit seiner Familie nichts mehr zu tun haben? Vor wenigen Tagen wurde publik, dass der Ex-Royal seinen Hauptwohnsitz von England in die USA verlegt hatte. Für die Beziehungsexpertin Louella Alderson ist dies ein klares Zeichen, dass für den 39-Jährige die Verbindung zu seiner Familie keine Priorität mehr habe. "Harrys Beziehung zu seiner Familie ist bereits angespannt und dieser Schritt sendet ihnen die Botschaft, dass er nicht vorhat, in naher Zukunft, wenn überhaupt, nach Großbritannien zurückzukehren", erklärt sie gegenüber The Mirror.

Aktuell hat Harry noch die britische Staatsbürgerschaft. Wenn es nach dem ehemaligen Soldaten geht, könnte es jedoch gut möglich sein, dass er diese zukünftig aufgeben wird. "Die amerikanische Staatsbürgerschaft ist ein Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist, aber sicherlich nicht etwas, das für mich im Moment Priorität hat", erklärte er in einem Gespräch mit "Good Morning America". Seit mittlerweile vier Jahren lebt Harry gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (42) und den zwei Kindern Archie (4) und Lilibet (2) in den USA. 2020 hatte das Paar den Umzug gewagt, nachdem es zu Spannungen zwischen Harry, Meghan, den anderen Royals sowie der britischen Presse gekommen war.

Seit seinem Umzug lässt sich Harry kaum noch in England blicken. Angeblich plant der Sohn von König Charles (75) im Mai nach London zu reisen, um dort an einer Veranstaltung der von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games teilzunehmen. Ob er seiner Familie auch einen Besuch abstatten wird, bleibt bisher ebenfalls noch ungewiss.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

Getty Images Prinz Harry

