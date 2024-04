"Kevin – Allein in New York": Kate Hudson bekommt Tantiemen

Bei Kate Hudson (45) klingelt noch immer die Kasse! Die Schauspielerin hatte vor ihrem großen Durchbruch in Hollywood eine kleine Rolle in der Weihnachtskomödie Kevin – Allein in New York. Wie sie nun in ihrem Podcast "Sibling Revelry" ausplaudert, kriegt sie für ihre Mini-Rolle noch immer Geld: "Ich bekomme immer noch Tantiemen von 'Kevin – Allein in New York', weil ich im Chor gesungen habe." In der Szene könne man sie zwischen den vielen anderen Kindern nicht erkennen – ihre Rolle war sogar so klein, dass sie nicht auf der Besetzungsliste erwähnt wird. Dennoch kriegt sie auch rund 25 Jahre nach dem Erscheinen des Films noch eine kleine Entlohnung: Kate bekomme "ab und zu 10 Cent".

Das musikalische Talent, das sie in ihrer Rolle als Chorsängerin zur Schau stellen konnte, wurde ihr in die Wiege gelegt: Ihr Vater Bill Hudson (74) war ein Mitglied der Band The Hudson Brothers, die mit Songs wie "So You Are a Star" und "Rendezvous" große Erfolge gefeiert hatten. Ihre musikalische Ader lebt Kate mittlerweile auch außerhalb der Schauspielerei aus: Im Januar 2024 veröffentlichte sie ihre Debütsingle "Talk About Love". Ihre Fans lieben den Song: "Du bist nicht nur eine gute Schauspielerin, sondern auch eine gute Sängerin", schwärmte ein Follower unter einem Instagram-Post der "Bride Wars"-Darstellerin.

Dass sie zukünftig auch Musik machen wolle, hatte Kate bereits 2022 angekündigt. Als sie im Dezember bei "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (49) zu Gast war, verriet sie, dass sie zu der Zeit an einem Herzensprojekt arbeitete: "Ich mache seit etwa einem Jahr eine Platte." Dann ergänzte sie: "Ich schreibe Musik, seit ich 19 bin und habe sie nie veröffentlicht, also dachte ich, das müsste ich jetzt mal tun." Die Veröffentlichung war ursprünglich für 2023 angesetzt.

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

