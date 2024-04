Mamas ganzer Stolz: Serena Williams zeigt sich total gerührt

Serena Williams (42) und ihr Ehemann Alexis Ohanian (40) sind Eltern von zwei Kindern: Olympia und Adira. Immer wieder gewährt die einstige Tennisspielerin private Einblicke in ihr Familienleben – so auch jetzt. "Ich war heute bei der Schulaufführung meiner Kinder", verrät die zweifache Mama auf X, ehemals Twitter, und stellt gerührt fest: "Nein, das bin nicht ich, die sich verschluckt und 100 Mal blinzelt, damit die Tränen nicht herausfallen."

Erst vor wenigen Wochen sprach die 42-Jährige in einem Interview mit CNN Sports ganz offen über die Erziehung ihrer Sprösslinge. Sie bringe Olympia gerade bei, wie man anderen Menschen mit Freundlichkeit begegnet. "Ich möchte einfach, dass sie immer positiv über andere Menschen denkt. Denn diese Gehässigkeit und diese geistige Einstellung sind wirklich nicht gesund", stellte Serena klar und fügte hinzu: "Ich denke, es fängt schon in so jungen Jahren an, positive Einstellungen, positives Feedback und positive Worte zu fördern."

Im Dezember 2016 hatten sich Serena und ihr Alexis nach knapp einem Jahr verlobt. Rund ein Jahr später folgte dann die große Traumhochzeit, bei der sich die beiden das Eheversprechen gaben. Die Geburt ihrer beiden Kinder machte ihr Liebesglück schließlich perfekt: Ihre älteste Tochter erblickte etwa zum selben Zeitraum das Licht der Welt. Nesthäkchen Adira kam erst im vergangenen August auf die Welt.

Instagram / serenawilliams Serena Williams Töchter Olympia und Adira, März 2024

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihren Töchtern Olympia und Adira

