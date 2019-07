Süße Liebes-News von Joaquin Phoenix (44) und Rooney Mara (34)! Seit knapp drei Jahren sind der Schauspieler und seine Kollegin ein Paar. Schon vor einem Monat waren das erste Mal Gerüchte aufgekommen, der "Walk the Line"-Darsteller habe seiner Freundin einen Antrag gemacht – denn die Brünette war mit einem XL-Ring an ihrem Finger gesichtet worden. Nun scheinen sich die Spekulationen zu bewahrheiten: Medienberichten zufolge haben sich Joaquin und Rooney tatsächlich verlobt!

Wie das amerikanische Boulevard-Magazin Us Weekly unter Berufung auf Insider bestätigt, haben der 44-Jährige und seine zehn Jahre jüngere Partnerin wirklich vor, sich das Jawort zu geben. Genauere Details zum Kniefall oder einem geplanten Hochzeitsdatum sind bisher nicht bekannt. Auch auf ein offizielles Verlobungsstatement des Paars warten die Fans bisher vergeblich.

Joaquin und Rooney hatten sich 2013 am Set des Films "Her" kennengelernt. Erst drei Jahre später wurden sie dann zu einem Liebespaar, nachdem sie erneut an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet hatten. Seit 2017 leben die Turteltauben zusammen in den Hollywood Hills.

Getty Images Joaquin Phoenix und Rooney Mara auf einem Event in Los Angeles im Januar 2019

Anzeige

Pascal Le Segretain/Getty Images Joaquin Phoenix und Rooney Mara

Anzeige

P&P / MEGA Rooney Mara und Joaquin Phoenix in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de