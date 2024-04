"Sehr froh": Melania Trump geht alleine zu Barrons Abschluss

Hat sie keine Lust auf ihren Ehemann? Melania (53) und Donald Trumps (77) Sohn Barron (18) feiert im Mai seinen Schulabschluss. Nun verrät der ehemalige Anwalt des Unternehmers, Michael Cohen, dass Donald höchstwahrscheinlich nicht an der Abschlussfeier seines Sohnes teilnehmen kann. "Ich wusste nicht, dass er je zu einer Abschlussfeier seiner Kinder gegangen ist. Schließlich waren es Melania und ich, die Barron auf eine Privatschule schickten", erzählt Michael bei Network Live und fügt hinzu: "Also werde ich keine Träne für ihn vergießen, und ich glaube, dass Melania sehr froh ist, dass er nicht kommt."

Der Grund, warum Donald nicht an Barrons Abschluss teilnimmt, liegt im laufenden Gerichtsprozess, der am Montag begann. Es geht vor allem um den Vorwurf, dass Trump vor den Wahlen im Jahr 2016 Schweigegeld zahlte, um die Pornodarstellerin Stormy Daniels (45) wegen ihrer angeblichen Affäre zum Schweigen zu bringen. Das Anwaltsteam des ehemaligen Präsidenten stellte einen Antrag, den Gerichtstermin zu vertagen, doch Richter Juan Merchan konnte zum bisherigen Zeitpunkt keine Entscheidung fällen. "Es hängt davon ab, wie wir in der Zeit liegen und wo wir im Prozess stehen. Wenn alles nach Plan läuft, sind wir in der Lage […] zu vertagen, aber wenn wir in Verzug sind, wird das nicht möglich sein", erklärte der Richter laut Independent.

Dass Melania offenbar froh ist, dass ihr Ehemann nicht zur Feier kommen kann, scheint niemanden zu überraschen. Seit einiger Zeit brodelt die Gerüchteküche um ihr Eheleben. Die beiden werden viel seltener zusammen gesehen, und seit dem Ende der Präsidentschaft im Jahr 2020 zeigt sich die gebürtige Slowenin kaum noch in der Öffentlichkeit. Auch auf dem Weihnachtsfoto des vergangenen Jahres fehlte jede Spur von ihr.

Getty Images Barron und Donald Trump, 2020

Getty Images Donald und Melania Trump, Ehepaar

