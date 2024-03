Seltenheit: Donald und Melania Trump zeigen sich zusammen

Seit einiger Zeit halten sich die Gerüchte über mögliche Eheprobleme zwischen Donald Trump (77) und seiner Ehefrau Melania Trump (53). Der Grund: Immer seltener sieht man den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten und die ehemalige First Lady zusammen. Seit dem Ende der Präsidentschaft ihres Mannes im Jahr 2020 zeigt sich die gebürtige Slowenin kaum noch in der Öffentlichkeit. Sogar auf dem Weihnachtsfoto der Familie im vergangenen Jahr fehlte von der 53-Jährigen jede Spur. Nun überrascht das Paar jedoch mit einem gemeinsamen Auftritt: An der Seite ihres Ehemannes besucht Melania anlässlich der US-Vorwahlen in Florida die Wahllokale.

Ihr kleines Comeback feiert Melania in einem luxuriösen Outfit. Die einstige First Lady trägt ein weißes Hemdkleid mit Orchideen-Details von Alexander McQueen. Als Accessoires wählt das Model eine klassische Chanel-Tasche, schwarze Pumps und eine dunkle Sonnenbrille. In ihrem vornehmen Look präsentiert sie sich selbstbewusst an der Seite ihres Gatten. Wird Donalds dritte Ehefrau nun wieder öfter in der Öffentlichkeit zu sehen sein? Auf diese Frage eines Journalisten antwortet die 53-Jährige nur geheimnisvoll: "Da dürfen Sie gespannt bleiben."

Melanias längere Abwesenheit könnte noch einen weiteren traurigen Grund haben. Vor einigen Monaten erkrankte ihre Mutter Amalija Knavs schwer und musste im Krankenhaus behandelt werden. Auf X gab die einstige First Lady vor wenigen Wochen in einem Statement den Tod ihrer Mutter bekannt. "Mit tiefer Traurigkeit gebe ich das Ableben meiner geliebten Mutter Amalija bekannt", schrieb sie. "Amalija Knavs war eine starke Frau, die sich stets mit Anmut, Wärme und Würde präsentierte. Sie war ihrem Mann, ihren Töchtern, ihrem Enkel und ihrem Schwiegersohn treu ergeben. Wir werden sie über alle Maßen vermissen und ihr Vermächtnis weiterhin ehren und lieben", fügte sie hinzu.

Getty Images Donald und Melania Trump im März 2024

Getty Images Amalija und Viktor Knavs, Eltern von Melania Trump

